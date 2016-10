Redaktør og journalister i opposisjonsavis pågrepet i Tyrkia

Både journalister og sjefer ble pågrepet under aksjonen i morgentimene mandag. Sjefredaktør Murat Sabuncu er blant de pågrepne, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Opposisjonsavisen bekrefter på sitt eget nettsted at redaktøren og andre ansatte ble pågrepet under politirazziaer mot boligene deres.

De pågrepne anklages av påtalemyndigheten for å ha begått kriminalitet på vegne av terrororganisasjoner og for å ha publisert materiale som legitimerte kuppforsøket i juli.

– Politisk motivert

Pågripelsene vekker sterke reaksjoner internasjonalt, også i Norge.

– Det er høyst tvilsomt om dette angrepet mot Cumhuriyet kan rettferdiggjøres som et proporsjonalt tiltak, selv under den rådende unntakstilstanden, sier Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.

OSMAN ORSAL / X02255

– Denne massive utrenskningen synes å være politisk motivert, snarere enn juridisk og sikkerhetsmessig begrunnet, sier EU-parlamentets president Martin Schulz.

En av dem som ble pågrepet sammen med Sabuncu, var avisens politiske kommentator Kadri Gürsel. Han er også styremedlem i verdens eldste pressefrihetsorganisasjon, International Press Institute (IPI).

– Jeg traff Kadri for en uke siden på vårt styremøte i Hamburg. Han var svært urolig for den generelle situasjonen for journalister og redaktører. Det vi ser nå er at president Recep Tayyip Erdogan tar fullstendig kvelertak på det som er igjen av fri presse i landet, sier NTBs nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes, som leder IPIs norske avdeling.

Tradisjonsrik avis

Cumhuriyet er en av de eldste avisene i Tyrkia. Den sekulære avisen er venstreorientert og kritisk til Erdogan og regjeringspartiet AKP.

Avisens tidligere sjefredaktør Can Dündar, som nå bor i Tyskland, ble tidligere i år dømt til fem års fengsel for å ha publisert informasjon om tyrkiske våpenforsendelser til opprørere i Syria. Han ble imidlertid løslatt i påvente av at rettssaken skulle begynne. Avisens Ankara-korrespondent Erdem Gul ble også pågrepet.

Tyrkia har siden juli vært i unntakstilstand. Flere mediehus har blitt stengt av myndighetene.

Regimet anklager opposisjonsvennlige medier i Tyrkia for å ha bånd til Fethullah Gülen, en muslimsk predikant som bor i USA og som av Ankara beskyldes for å ha stått bak kuppforsøket.

Også en rekke kurdiske mediehus er blitt stengt.