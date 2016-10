Redd Barna: Dette er de beste og verste landene for jenter

Redd Barna har sett på fem faktorer: Barneekteskap, ungdomsgraviditet, barselsdødelighet, politisk deltakelse og utdanning.

De ti landene nederst på rangeringen ligger alle i Afrika sør for Sahara.

– Dette er veldig fattige land som ikke henger med på den generelle utviklingen i verden. Her har befolkningen det generelt dårlig, og kvinnene kommer spesielt dårlig ut, sier Anne Pedersen, som er Redd Barnas regionsleder for vest,- sentral,- og sørlige Afrika.

Systematisk diskriminering av jenter

Ifølge den ferske Redd Barna-rapporten Every Last Girl er dette de ti verste landene å være jente i:

Niger

Chad

Den sentralafrikanske republikk

Mali

Somalia

Sierra Leone

Malawi

Guinea

Nigeria

Elfenbenskysten

– En veldig stor andel av dem som faller utenfor og som ikke nyter godt av fremgangen i verden, er jenter. Det er forskjell fra land til land, men vi ser at jenter systematisk forskjellsbehandles. De diskrimineres økonomisk og politisk, og det er de fattigste jentene som kommer dårligst ut, sier Pedersen.

40 prosent at alle barneekteskap inngås i Afrika. I Niger er 3 av 4 jenter gift før de fyller 18 år. 70.000 tenåringsjenter dør årlig som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel.

– Veldig mange unge jenter blir også gravide før kroppen er ferdig utviklet. Det fører til store skader og komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel, sier Pedersen.

Hver femte jente i verden går ikke på skolen: Mange av dem som holdes utenfor, bor i Niger

Høy andel tenåringsgravide i USA og Australia

Blant de 144 landene som er rangert, finnes noen få overraskelser. Ifølge rapporten er dette «rike land som burde ha presentert bedre». Australia er nede på 21. plass. USA er på 32. plass, bak land som Algerie og Kazakhstan.

– Plasseringen til Australia skyldes dårlig kvinnerepresentasjon i parlamentet (politisk deltakelse), samt en høy andel tenåringsgravide. I USA er det i tillegg en høy andel kvinner som dør under fødsel, sier Pedersen.

I 2015 døde 14 kvinner per 100.000 fødsler i USA. Det er samme antall som i Uruguay og Libanon. I Polen, Hellas og Finland er tilsvarende tall 3.

Rapporten fra Redd Barna er basert på tall fra FN og Verdensbanken. Ifølge undersøkelsen er dette de ti beste landene å være jente i:

Sverige

Finland

Norge

Nederland

Belgia

Danmark

Slovenia

Portugal

Sveits

Italia

Følger barnebruder i Asia

I Aftenpostens TV-serie Stuck kan du denne høsten følge Emilie Beck (25) fra Nøtterøy, som reiser ut i verden for å møte barn som blir kidnappet, solgt, misbrukt og giftet bort.

I løpet av seks uker besøker Beck Kambodsja, Vietnam og Bangladesh for å undersøke konsekvensene av barneekteskap.

Av disse landene er det Bangladesh som kommer verst ut på Redd Barnas liste (nummer 111). Kambodsja er nummer 89 og Vietnam nummer 47 på listen over 144 rangerte land.

Saken fortsetter under klippet.

Barneekteskap blir forbudt i afrikanske land

Redd Barna jobber opp mot myndigheter i forskjellige land for å bedre jenters vilkår. Blant annet forsøker de å påvirke dem til å gi jenter skolegang, egne toaletter og bind, slik at de slipper å være hjemme fra skolen ved menstruasjon.

– Vi jobber for å utsette første graviditet, for vi ser at det er veldig vanskelig for jenter å komme tilbake til skolen dersom de får barn, sier Pedersen.

I humanitære organisasjoner er det for tiden et sterkt fokus på barneekteskap. Bare i løpet av det siste halvannet året har Malawi og Sierra Leone forbudt barneekteskap. Zimbabwe og Mosambik er på vei mot det samme.

– Mange myndigheter ser at barneekteskap ikke er gunstig for utviklingen av landet eller for jentene. Det er mulig å si at det går riktig vei, sier Pedesen.