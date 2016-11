Redd Barna: Opptil 600.000 barn fanget i IS-kontrollerte Mosul

– Det er et kritisk øyeblikk for å beskytte barna og sørge for trygge fluktveier for de om lag 1.5 millioner sivile, inkludert 600.000 barn, som fortsatt er fanget i byen, heter det i en uttalelse fra Redd Barna tirsdag.

– Vi kan ikke lene oss tilbake og vente på at en situasjon som ligner på den i Aleppo, får utfolde seg, mens det fortsatt er tid til å få barna ut av krigssonen, sier sjefen for Redd Barnas arbeid i Irak, Maurizio Crivellaro.

Irakiske spesialstyrker tok seg inn i utkanten av Mosul tirsdag morgen, men har møtt kraftig motstand fra IS.