Regimekritikeren ikke ville føye seg. Da tok russiske myndigheter i bruk en velprøvd KGB-metode

Distriktsdomstolen i Simferopol, Krims hovedstad, har dømt den krimtatarske lederen Ilmi Umerov (59) til én måneds tvungen psykiatrisk utredning. Umerov er tiltalt for separatisme etter den russiske straffeloven og risikerer fem års fengsel. Utredningen skal være en del av den pågående rettssaken mot 59-åringen.

Umerov er tidligere nestleder for Mejlis, som er det utøvende organet i krimtatarenes politiske selvstyresystem. Han var også øverste politiske sjef i Bakhtsjisaraj som er krimtatarenes historiske hovedstad.

Bakgrunnen for straffesaken mot Umerov er at han i mars uttalte seg kritisk til Russlands annektering av Krim for drøyt to år siden. Anneksjonen er ikke anerkjent internasjonalt. Formelt er halvøya fortsatt en del av Ukraina.

Anken ble ikke behandlet

Umerov har anket avgjørelsen om psykiatrisk utredning, og ifølge russisk lov skal anken behandles før dommen blir iverksatt. Likevel pågrep det russiske sikkerhetspolitiet FSB ham 18. august og sperret ham inne på en psykiatrisk klinikk i Simferopol. Umerov ble pågrepet mens han ble behandlet på et annet sykehus for høyt blodtrykk. Krimtatar-lederen lider av Parkinson, diabetes og høyt blodtrykk.

Fakta: Krimtatarene Folkegruppe som språklig er beslektet med tyrkerne. Det første krimtatarske fyrstedømmet oppsto på 1200-tallet. I 500 år regjerte tatarene Krim fra khanens palass som ligger i utkanten av byen Bakhtsjisaraj, krimtatarenes historiske hovedstad. I dag er palasset museum. I 1783 ga den siste khanen opp sitt rike og overlot Krim til russerne. Halvøya ble et yndet feriested for tsarfamilien og andre russere, men krimtatarene fortsatte å bo her inntil deportasjonen i 1944. 18. mai 1944 ble hele det krimtatarske folket deportert til Sentral-Asia etter ordre fra Sovjetdiktatoren Josef Stalin som beskyldte dem for å ha samarbeidet med Hitler-Tyskland. Halve befolkningen døde. I 1954 overførte sovjetlederne Krim fra den russiske til den ukrainske republikk. Krimtatarene ble renvasket for beskyldningene om nazisamarbeid i 1967. Etter at perestrojkaen begynte i Sovjetunionen i andre halvdel av 1980-tallet, fikk de første krimtatarer lov til å vende tilbake. Flertallet kom i 1990–91. I 2008 utgjorde de 250.000 av Krims 2 millioner innbyggere. Siden 1991, da Sovjetunionen brøt sammen, har Krimtatarene hatt en egen folkevalgt forsamling, Kurultai, og et utøvende organ, Mejlis.

«Politisk motivert»

Den anerkjente russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial har kalt straffesaken mot ham for «ulovlig og politisk motivert».

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch reagerer også kraftig og kaller det et «ekstremt brudd på hans rettigheter».

– Dette er et skamfullt forsøk på å bruke psykiatrien for å bringe ham til taushet og ødelegge hans rykte, en vanlig praksis som ble brukt mot dissidentene i Sovjetunionen, mener Tanya Cooper fra Human Rights Watch.

Har lært av KGB

«Behandling» av opposisjonelle på psykiatriske sykehus under påskudd av at de lider av vrangforestillinger er ikke noe nytt i øst. Før Sovjetunionens sammenbrudd ble denne metoden perfeksjonert av det fryktede KGB, forløperen til det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Psykiatriske diagnoser ble effektive midler i ubehagelige saker. I stedet for å ha store rettssaker fikk man stemplet dissidenter som sinnslidende, og tusenvis ble tvangsinnlagt og behandlet med medisiner. Under kommunismen var det til tider dobbelt så mange ”schizofrene” pasienter i Sovjet som i andre land.

«Innesperringen av frisinnede og sunne mennesker i galehus er åndelig mord», skrev den tidligere dissidenten og nobelprisvinneren i litteratur Aleksandr Solzjenitsyn.

Særlig ble Serbskij-instituttet i Moskva beryktet. I flere tiår holdt dette instituttet politiske dissidenter innesperret, dopet dem og stilte falske diagnoser etter ordre fra KGB.

Fikk rett i dystre spådommer

Aftenposten intervjuet Umerov like etter at russiske spesialsoldater hadde invadert den ukrainske halvøya Krim vinteren 2014. Den gangen uttrykte han stor bekymring for hva som ville skje med krimtatarene hvis Russland overtok makten.

De siste par årene har lokale myndigheter slått hardt ned på krimtatarene. To av krimtatarenes fremste ledere – Refat Tsjubarov og Mustafa Dzjemilijev – er blitt forvist fra Krim og får ikke lov til å returnere før om flere år. I april uttalte høyesterett på Krim at Mejlis er en ”ekstremistorganisasjon”.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner gjennomfører tungt bevæpnede soldater jevnlig razziaer i moskeer, skoler og private hjem. Det er innledet straffesak mot en rekke krimtatarske ledere. TV-stasjoner, radioer og aviser er blitt stengt.

Kidnappet og drept

Minst 18 krimtatarer er blitt kidnappet og har forsvunnet. Noen er senere funnet drept. Lokale myndigheter som de facto har makten på Krim, hevder at de tar kidnappingene alvorlig, men menneskerettighetsorganisasjoner fremholder at politiet ikke løfter en finger for å etterforske.

Myndighetene la også ned forbud mot at krimtatarene skulle få markere årsdagen for at krimtatarene ble forvist fra Krim under krigen. Halve befolkningen døde i den etniske rensingen. Josef Stalin hevdet at de hadde samarbeidet med tyskerne, noe historikere har tilbakevist.

Truet med å kaste dem ut

I et intervju med det russiske tidsskriftet Kommersant Vlast beskyldte Krims statsminister, Sergej Aksionov, krimtatarene for å «ydmyke Russland moralsk». Han truet med at krimtatarene igjen «kunne bli kastet på dør» fra halvøya hvis de «fortsetter å sette folkegrupper opp mot hverandre».

– All aktivitet som bidrar til å undergrave at Krim ikke blir anerkjent som en del av Russland – eller at den lokale ledelsen ikke blir anerkjent – vil bli straffeforfulgt.