Regjeringssamtaler i Storbritannia: Antyder enighet innen kort tid

– Vi har hatt veldig gode diskusjoner i dag, og de fortsetter i ettermiddag, sier leder for DUP (Democratic Unioionist party) Arlene Foster til Sky news etter dagens første samtaler om et uformelt regjeringssamarbeid med statsminister Theresa May.

Litt før klokken 13 lokal tid gikk Foster og nestleder Nigel Dodds inn døren til Downing street nr. 10 i London. Etter noen timer forsvant de ut en bakdør, men forhandlingene skal fortsette på statsministerens kontor.

Ifølge nyhetskanalen skulle DUP-lederen egentlig reise tilbake til Belfast i kveld, men har valgt å bli i London. Det tolkes som et tegn på at en avtale kan være på plass allerede i morgen.

På Twitter skriver Foster at samtalene har gått bra, og at hun håper på en samarbeidsavtale innen kort tid.

Discussions are going well with the government and we hope soon to be able to bring this work to a successful conclusion. — Arlene Foster (@DUPleader) June 13, 2017

Corbyn: – Koalisjon av kaos

Statsministeren selv vil imidlertid ikke delta i forhandlingene utover kvelden, fordi hun skal møte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris.

Etter valgnederlaget i forrige uke må Mays parti, De konservative, søke støtte fra andre for å oppnå flertall i Parlamentet.

Planen er nå at DUP skal fungere som støtteparti for en mindretallsregjering ledet av May. De to partiene er enige om en «skisse» til et samarbeid, og tirsdag startet de mer konkrete samtaler om hvordan samarbeidet skal fungere.

PA / TT / NTB Scanpix

– Jeg var ansvarlig for at vi havnet i dette rotet, og jeg skal få oss ut av det, sa May til sine partifeller mandag.

Hun ba flere ganger om unnskyldning for konsekvensene av parlamentsvalget som hun besluttet å holde.

De nye parlamentet møttes tirsdag for første gang siden valget. Labours partileder og statsministerkandidat Jeremy Corbyn benyttet anledingen til å kalle samarbeidet mellom De konservative og DUP «en koallisjon av kaos», skriver The Guardian.

Bekymret for fredsavtalen med Nord-Irland

Mens Theresa May satt i samtaler med DUP sa tidligere statsminister for De konservative, John Major, i et radiointervju med BBC at han er skeptisk til å inngå en avtale med det omstridte partiet.

Aller mest bekymret er han for fredsavtalen med Nord-Irland, som han kaller «skjør» og «under press».

– Fredsavtalen må ikke tas for gitt, sier Major til BBC.

DUP ble grunnlagt som et parti for nordirske protestantiske kristne på 1970-tallet, da Nord-Irland var rammet av væpnet konflikt mellom protestantiske unionister og katolikker som ønsket løsrivelse fra Storbritannia. Etter at konflikten tok slutt, har DUP i en lang periode styrt Nord-Irland sammen med sin tidligere erkefiende Sinn Féin.

Major advarer mot en ny voldelig konflikt, og sier fredsavtalen avhenger av at den britiske regjeringen er upartisk, noe de ikke kan være om de er låst i en regjeringsavtale med et av de politiske partiene fra Nord-Irland, skriver The Guardian.

Han får støtte av Alastair Campbell, tidligere kommunikasjonssjef for Tony Blair, som skriver på Twitter at forhandlingene kan skade fredsprosessen.

Very glad that John Major has spoken out about this deal May is doing with the DUP. wrong in principle and dangerous to the peace process — Alastair Campbell (@campbellclaret) June 13, 2017

TOBY MELVILLE / X90004

– Desperat forsøk

I tillegg til å ha representanter i den regionale folkevalgte forsamlingen i Nord-Irland, er DUP blitt valgt inn i Parlamentet i London – noe som nå har gitt partiet en nasjonal vippeposisjon.

De siste dagene har 735.000 briter skrevet under på en opprop hvor de fordømmer det planlagte samarbeidet mellom De konservative og DUP. I oppropet beskrives samarbeidet som et «avskyelig, desperat forsøk på å beholde makten».

Irlands statsminister Enda Kenny har også advart om at samarbeidet kan skape problemer for fredsprosessen i Nord-Irland. At regjeringen i London oppfattes som nøytral, er viktig for den skjøre maktbalansen i regionen.

Uttålmodige brexit-forhandlere

DUP støtter Storbritannias løsrivelse fra EU, men er opptatt av at brexit ikke må gjøre det vanskelig å krysse grensen mellom Nord-Irland og Irland. Mange er derfor spent på om DUP vil påvirke Theresa Mays posisjoner i brexit-forhandlingene med EU.

EUs sjefforhandler Michel Barnier advarer Storbritannia mot å la mer tid renne ut før brexitsamtalene kommer i gang.

Neste uke vil det ha gått tre måneder siden Storbritannia formelt startet prosessen for utmelding av EU, påpeker Barnier i et intervju med Financial Times og flere andre europeiske aviser.

Fortsatt er det ikke holdt ett eneste forhandlingsmøte.

– Vi har ikke forhandlet, vi har ikke gjort framskritt. Derfor må vi komme i gang med disse forhandlingene. Vi er klare så snart britene er klare, sier sjefforhandleren.

We are impatiently waiting for the negotiating position of the UK gov. The current uncertainty cannot continue. — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) June 13, 2017

Guy Verhofstadt, som er Europaparlamentets Brexit-koordinator er også utålmodig etter å starte forhandlene, og skriver på Twitter at usikkerheten ikke kan fortsette lenger.