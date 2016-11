27 500 mennesker ble reddet i italiensk farvann. 4271 migranter fryktes omkommet i Middelhavet hittil i år.

Den viktigste årsaken til det høye antallet flyktninger er at det i oktober var gode værforhold, mens det i september var mye dårlig vær i Middelhavet. Menneskesmuglerne har også økt aktiviteten for å frakte flest mulig mennesker og for å tjene mest mulig penger før vinteren og dårlig vær setter inn, mener Frontex.

127 døde funnet flytende i sjøen

Den italienske marinen og internasjonale skip som deltar i redningen av flyktninger i Middelhavet, fant i oktober 127 døde flytende i sjøen. Menneskesmuglerne bruker falleferdige og knapt sjødyktige båter fylt til randen med flyktninger og migranter som har betalt store summer i håp om å nå Europa. Eksperter regner med at like mange har druknet uten å bli funnet.

Rundt 1100 migranter reddet i Middelhavet

Kripos / NTB Scanpix

– Jeg har nettopp besøkt Italia og vi samarbeider tett med italienske myndigheter for å styrke Frontexs bistand når det gjelder registrering, sjekking av bakgrunn og for å få til en effektiv tilbakesending av migranter som ikke har noen rett til å forbli i EU, sier Frontex direktør Fabrice Leggeri i en pressemelding.

Frontex samarbeider også med EUs marinestyrke som er satt inn for å bekjempe menneskesmuglere for å styrke kystvakten i Libya og for å hjelpe myndighetene i landet med å etablere en effektiv grensekontroll.

159500 til italiensk farvann

Det var migranter fra Nigeria og Eritreas som utgjorde det største antall blant dem som ble reddet opp fra Middelhavet i oktober. Hittil i år har 159 500 migranter kommet til italiensk farvann, 13 prosent mer enn for tilsvarende tidsrom i fjor.

ANTONIO PARRINELLO / X03144

En dag i Middelhavet - fortalt gjennom 14 bilder

Men også øst i Middelhavet fortsetter det å komme flyktninger, selv om Tyrkia har inngått en avtale med EU om å forhindre flyktninger å ta seg fra landet og inn i Hellas.

3100 migranter ble registrert på de greske øyene helt øst i Middelhavet og nær det tyrkiske fastlandet, melder Frontex. Dermed har det tilsammen kommet nærmere 170 000 migranter til de greske øyene hittil i år, med det største antallet mellom januar og mars. De fleste migrantene på denne ruten kommer fra Syria, Irak og Afghanistan, viser Frontexs statistikk.

Kraftig fall på Balkanruten

Også langs den såkalte Balkan-ruten har det vært et kraftig fall i antall migranter. Antallet illegale grensepasseringer ble registrert til 1700 i oktober, bare en prosent i forhold til antallet samme måned i 2015. Det største antallet migranter langs denne ruten kommer fra Afghanistan, Pakistan og Irak, opplyser Frontex.

IOM - den internasjonale organisasjonen for migrasjon, meldte onsdag at det hittil i år har kommet 341 055 migranter over Middelhavet, mens antall omkomne eller savnede er 4271.

Ifølge IOMs tall omkom 3793 migranter på vei til Italia, 416 helt øst i Middelhavet mens de forsøkte å komme i land på greske øyer. 62 personer skal ha omkommet i forsøket på å ta seg frem over Gibraltarstredet til Spania, fra Markokko og Algerie.