Republikanere ber Trump utlevere eventuelle opptak fra møter med sparket FBI-sjef

– Du kan ikke være grei når det gjelder lydopptak. Hvis det finnes noen lydbånd av denne samtalen, må de utleveres, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham til TV-stasjonen NBC, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han mener også at Comey er nødt til å stille i en høring i Senatets justiskomité for å «rense luften». Comey har etter at han fikk sparken av Trump, varslet at han ikke vil stille.

Granskinger

Graham er medlem i Senatets justiskomité, som er blant komiteene med ansvar for å granske en eventuell forbindelse mellom Russland og Trumps valgkampteam før høstens presidentvalg.

Også den republikanske senatoren Mike Lee sier at Det hvite hus er nødt til å levere fra seg opptakene av samtalene mellom Trump og Comey – hvis de finnes. Uttalelsen ble gitt til Fox News i et intervju søndag.

Kravet blir reist etter at Trump antydet på Twitter at det finnes lydopptak av samtalene han hadde med Comey mens sistnevnte var FBI-sjef.

Uklar melding

– James Comey bør håpe det ikke finnes «lydopptak» av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen! skrev Trump på Twitter fredag.

Hva Trump egentlig mente, er uklart. Han skrev ikke om han siktet til opptak han har gjort selv, eller avlytting som andre kan ha stått bak.

Trumps talspersoner har ikke villet si noe mer om saken. Men mange medier og politikere har tolket Twitter-meldingen som at Trump selv kan sitte på lydopptak av Comey.

Graham kaller Twitter-meldingen upassende, og han ber også Trump holde seg unna Russland-granskingen og la den gå sin gang.

Han sier han er «1.000 prosent» sikker på at Russland forsøkte å blande seg inn i valgkampen, men at det ikke finnes bevis for at det påvirket valgresultatet. Han mener uansett at russiske myndigheter bør «straffes».

– Mye røyk

Demokratene i Kongressen mener det må utnevnes en uavhengig anklager til å lede etterforskningen av Trump-medarbeidernes forbindelser til Russland.

Så langt har ikke Republikanerne gått med på dette, men flere komiteer i Kongressen er allerede i gang med granskinger.