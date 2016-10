Republikanere spyttet for Trump i New York

Stemningen var småspent i kjellerbaren ved Madison Square Tavern på Manhattan like før Donald Trump og Hillary Clinton møttes til den andre av tre presidentdebatter natt til mandag.

– Jeg håper dette blir mer en samtale om sakene enn det ble i den første debatten, sier Ben Isaacs (31) før han spytter inn i et reagensrør.

Rundt i rommet gjorde flere det samme. Organisasjonen The New York Young Republican Club, som hadde invitert til kveldens samling, skal måle nøyaktig hvor nervøse republikanerne er, 30 dager før presidentvalget.

De hadde god grunn til å være urolige. Etter en dårlig første debatt og en katastrofal tidagersperiode der Trump er blitt rammet av flere skandaler, måtte presidentkandidaten levere en overbevisende debattopptreden uten å miste besinnelsen slik han gjorde i den første.

Og Trump leverte, ifølge de fleste vi snakket med underveis og etter debatten.

Var du blant dem som ikke satt oppe i natt for å se på Clinton og Trump? Her finner du høydepunktene fra den TV-sendte duellen.

Kristoffer Rønneberg

Ropte «hurpe» og «ta henne, Donald!»

– Han var fantastisk! Han angrep Hillary på alle de riktige stedene – på Benghazi, på e-postene, på de rike donorene. Jeg vil heller stemme på en av rottene i gatene her enn på henne, og Trump viste for alle i kveld hvordan hun aldri kan bli vår neste president, sier en kvinne som ber om å bli omtalt som Ruth Roe og som sier at hun er 45 år gammel.

– Men hverken navnet eller alderen er riktig. Jeg har ikke lyst til å bli drept som en følge av å uttale meg til en avis, sier hun.

Roe, som satt ved baren og ropte uttrykk som «hurpe» og «ta henne, Donald!» underveis i debatten, sier at hun har mistet flere venner i New York de siste månedene fordi hun støtter Donald Trump.

– Disse liberale folka tror de er så tolerante. Men si at du stemmer på Trump, og de stikker av... de menneskene er falske, sier hun.

Som et sportsarrangement

Debatten ble på mange måter betraktet av tilskuerne som et slags sportsarrangement. Clinton ble buet på, ukvemsordene haglet mens hun snakket, og Trump ble møtt med jubel, klapping og high-fives hver gang han kom med det som ble ansett for å være et effektivt angrep mot sin motstander.

– Han overbeviste. Dette var akkurat den debatten han trengte, sier Taylor Grams (26) , som kom til baren sammen med venninnen Brittany Snyder (27).

Kristoffer Rønneberg

Ingen av dem er store Trump-tilhengere, men begge mener at han kan gjøre en bedre jobb for å få økonomien på et godt spor enn hva Hillary Clinton kan gjøre.

Videopptaket som ble offentliggjort på fredag, der Trump snakker åpent om hvordan han forgriper seg på kvinner, bryr de seg ikke om. Det gjorde heller ikke de fleste vi spurte i kjelleren.

– Det er sånn menn prater på tomannshånd, var standardsvaret vi fikk.

Mange republikanske ledere har trukket støtten til Trump etter at det kontroversielle videoopptaket ble offentliggjort. Listen av ledende republikanere som tar avstand fra Trump er vokst kraftig i løpet av helgen.

- Trump har lav impulskontroll

Men ikke alle i rommet var overbevist. Et stykke bak i lokalet fant vi læreren Rachel Koester (32) fra Evansville i delstaten Indiana, som er i New York for å besøke en venninne. Hun har ennå ikke bestemt seg for hvem hun skal stemme på.

– Jeg liker at Clinton er så avbalansert og respektfull. Jeg vil stole mer på henne i utenrikspolitikken enn Trump. Men hun er for abort, og det er noe jeg er sterkt imot. Så jeg vet ikke. Trump er et friskt pust, noe jeg setter pris på, men han har litt lav impulskontroll, sier hun.

Hun sier at hun ikke kom nærmere en konklusjon etter debatten.

– Jeg har mye å tenke på fremover. Jeg tror debatten endte uavgjort. Men jeg likte mye av det jeg hørte fra henne i kveld, sier hun.