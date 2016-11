Republikanerne ligger an til flertall i Kongressen

Det er allerede klart at Demokratenes drøm om å ta 30 mandater og få flertall i Representantenes hus, er knust. Spådommene går ut på at de vinner ti seter og får 200 mot Republikanernes 235.

Trump ryster USA - på vei inn i Det hvite hus: Følg vår direkteblogg

I Senatet ligger flertallet an til å glippe mens resultatene i flere viktige stater ennå lar vente på seg. Demokratene innkasserte en seier da Tammy Duckworth slo ut republikaneren Mark Kirk i Illinois.

Ron Johnson gjenvalgt

Men i Wisconsin, der Demokratene lenge var sikre på seier med Russ Feingold, kom republikaneren Ron Johnson bakfra og sikret likevel gjenvalget. Demokratene måtte samtidig konstatere at Marco Rubio ble gjenvalgt i Florida, John McCain i Arizona, Todd Young i Indiana og Richard Burr i North Carolina, I de to siste hadde Demokratene på forhånd et lite håp.

Fortsatt er valget ennå ikke avklart i Pennsylvania, New Hampshire og Missouri.

Blir nærmest maktesløse

Dersom Trump vinner og Republikanerne sikrer seg flertallet i begge Kongressens kamre, blir Demokratene nærmest maktesløse i årevis framover. Blant annet vil Republikanerne da også sikre seg flertallet i høyesterett. (©NTB)