Republikanerne snur etter Trumps krasse etikk-kritikk

Det ble en pinlig start på 2017 for republikanerne i Representantenes hus i Washington, DC. Et halvt døgn etter at de vedtok å redusere sin egen vaktbikkjes makt, måtte de i dag snu på hælen etter ramsalt kritikk.

Mandag vedtok partiet, som har flertall i begge kamre i Kongressen, å legge kraftige bånd på komiteen som skal fungere som en vaktbikkje for politikerne.

Vedtaket kom som en total overraskelse og ble kritisert av partiets egne ledere i både Representantenes hus og Senatet.

Etikkomiteen ble opprettet i 2008 etter en rekke korrupsjonsskandaler som blant annet sørget for at tre kongressrepresentanter ble sendt til fengsel.

Republikanerne besluttet å erstatte etikkomiteen med en klageinstans som, i motsetning til den tidligere ordningen, ikke ville vært uavhengig og fristilt fra politikerne den var opprettet for å holde i ørene.

Trump twitret sin motstand

Kritikken var massiv da vedtaket ble kjent. Blant dem som reagerte negativt var Donald Trump, som overtar som president 20. januar.

Trump hadde «drenér sumpen» som et valgkampmotto, og han snakket mye om å redusere kameraderiet og korrupsjonen i Washington. Å legge ned etikkomiteen ville vært stikk i strid med dette mantraet.

I to Twitter-meldinger gjorde Trump det klart at han mener at Kongressens medlemmer burde ha bedre ting å ta seg til enn å legge ned sin egen etikkomité:

Gjeninnførte de gamle reglene

Tirsdag, i en av de første handlingene etter at Kongressen åpnet dørene for første gang i 2017, valgte partiet å snu fulltstendig i saken. Majoritetsleder Kevin McCarthy la frem et forslag om å gjeninnføre de gamle reglene for etikkomiteen – et forslag som raskt ble vedtatt.

Republikanerne håper å få et svært aktivt år nå som de har fått en partifelle inn i Det hvite hus. Etter åtte år med Obama som president er det en rekke lover partiet håper å enten få omgjort eller fjernet – deriblant helsereformen kjent som Obamacare.

Vedtaket om å strupe etikkomiteen ble av mange oppfattet som et tegn på sterk selvsikkerhet i det republikanske partiet er etter det historiske valget i november.