Republikansk flertall i begge kamre i Kongressen

Det er allerede klart at Demokratenes drøm om å ta 30 mandater og få flertall i Representantenes hus, er knust. Spådommene går ut på at de vinner inntil ti seter og får rundt 200 mot Republikanernes 235.

I Senatet ser det ut til at håpet om flertall også glipper mens resultatene i flere viktige stater ennå lar vente på seg.

Ennå er senatsvalget ikke klart i New Hampshire og Missouri, men selv om Demokratene skulle vinne de to, vil de mangle to mandater på flertall om valget i Louisiana og Alaska som ventet går i Republikanernes favør.

To seirer, mange tap

Demokratene innkasserte én seier da Tammy Duckworth slo ut republikaneren Mark Kirk i Illinois, og i Nevada der Catherine Cortez Masto blir første latino-kvinne i Senatet etter at hun klarte å holde på mandatet som demokratenes senatsleder Harry Reid har hatt i årevis.

Men i Wisconsin, der Demokratene lenge var sikre på seier med Russ Feingold, kom republikaneren Ron Johnson bakfra og sikret likevel gjenvalget. Også i Pennsylvania holdt Pat Toomey på plassen sin mot demokraten Katie McGinty.

Demokratene måtte samtidig konstatere at Marco Rubio ble gjenvalgt i Florida, John McCain i Arizona, Todd Young i Indiana og Richard Burr i North Carolina, I de to siste hadde Demokratene på forhånd et lite håp.

Maktesløse

Med seier for Trump og republikansk flertall i begge Kongressens kamre, blir Demokratene nærmest maktesløse i årevis framover.

Blant annet vil Republikanerne også sikre at det blir konservativt flertall i høyesterett, siden høyesterettsdommere må godkjennes av Senatet.

Kandidaten som Barack Obama utnevnte etter den konservative Antonin Scalia, blir nå trolig ikke godkjent. Dermed kan Trump utnevne sin egen kandidat og sikre fortsatt konservativt flertall i høyesterett. (©NTB)