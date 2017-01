Rett før jul overlevde han et terrorangrep på fotballstadion i Istanbul. Nyttårsaften ble han drept i nattklubbmassakren.

I tweeten over er Fatih Çakmak avbildet med den franske fotballhelten Zinedine Zidane, nå manager i Real Madrid.

Sikkerhetsvakten Fatih Çakmak var et av de 39 ofrene på nattklubben i Istanbul, skriver den tyrkiske avisen Daily Sabah og flere andre tyrkiske medier.

Det var andre gang på tre uker at han ble utsatt for et terrorangrep.

Vakt på fotballstadion

Çakmak var på jobb på Vodaphone Stadium to uker før jul, da fotballarenaen ble utsatt for et terrorangrep. Terroristene slo til etter kampen mellom Beşiktaş and Bursaspor, og angrepet var spesielt rettet mot politiet. To bomber, en i en bil og en fra en selvmordsbomber, tok livet av 37 politimenn og åtte sivile.

Fatih Çakmak overlevde angrepet. Den kurdiske gruppen PKK tok på seg ansvaret.

SISTE NYTT OM TERROREN: 39 drept i nattklubbangrep i Istanbul. Politiet i desperat jakt på gjerningsmannen.

Fatih Çakmak...

Vodafone Arena'da özel güvenlik görevlisi...

Ek gelir için yılbaşında çalışıyordu...

Saldırıda yaşamını yitirdi...

#Reina pic.twitter.com/p7bqev8ozm — İSİG Meclisi (@guvenlicalisma) January 1, 2017

Stadımızda Güvenlik görevlimiz Fatih Çakmak'ı (en solda) bu seferki saldırıda yitirdik...Ecelimizle ölme ihtimalimiz milli piyangodan düşük. pic.twitter.com/v5CPVyEmY6 — Önce Beşiktaş (@OnceBesiktas) January 1, 2017

På vakt på nattklubb

Nyttårsaften var Çakmak igjen på vakt, denne gangen på nattklubben Reina.

Han skal ha vært et av de første ofrene til terroristen, som ankom klubben i et julenissekostyme. Gjerningsmannen skal ha skutt med kalasjnikov-gevær, ifølge avisen Hurryiet.

Sikkerhetsvakten jobbet på nyttårsaften for å supplere inntekten sin, skriver organisasjonen İSİG Meclisi på twitter.