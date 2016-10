Reuters: Opp mot 200 kurdiske militssoldater drept nord for Aleppo

Den tyrkiske hæren opplyser at de onsdag gjennomførte 26 luftangrep mot det de kaller 18 syrisk-kurdiske mål i Nord-Syria.

Angrepene skal ifølge hærens egne estimater ha drept 160 til 200 militssoldater, melder Reuters.

Tallene er imidlertid svært usikre.

Lederen for de kurdiske styrkene i Syria sier ved 09-tiden torsdag morgen til nyhetsbyrået AP at kampene pågår fortsatt, men at det ikke er mer enn 10 drepte så langt.

Målet til de tyrkiske luftangrepene er den syrisk-kurdiske YPG-militsen, som er støttet av USA i kampen om å velte Syrias president Bashar al-Assad.

USA bruker også YPG som en alliert i kampen mot IS.

NATO-landet Tyrkia har på sin siden anklaget YPG for å stå bak terror på tyrkisk jord.