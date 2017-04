En fersk rapport om sanitærforholdene for romfolket i syv europeiske land avdekker utbredt diskriminering ved at de nektes adgang til vann. De som bor i lovlige bosettinger, blir like diskriminert som de som bor illegalt. I over halvparten av de undersøkte tilfellene bor folk mer enn 150 meter unna vannkilden sin.

Rapporten heter «Tørsten etter rettferdighet» og er laget av European Roma Rights Centre, ERRC. I 63 av de 93 stedene som er undersøkt, hadde romfolksamfunnene betydelig dårligere tilgang til rimelige drikkevannsressurser enn naboene.

De fleste tilfellene av diskriminering ble registrert i Frankrike og Albania.

Her er noen eksempler fra rapporten:

Prásnik, Slovakia : Medlemmer av romfolket bor i et eget område i utkanten av byen, noen på selveide tomter. Dette er den eneste bydelen som ikke har innlagt vann. Beboerne må hente vann i en ubeskyttet elv som fryser om vinteren. Byen er relativt velstående og har et spa-anlegg for turister. All nødvendig offentlig infrastruktur til spaanlegget, inkludert vann og avløp, ble betalt av byen.

: Medlemmer av romfolket bor i et eget område i utkanten av byen, noen på selveide tomter. Dette er den eneste bydelen som ikke har innlagt vann. Beboerne må hente vann i en ubeskyttet elv som fryser om vinteren. Byen er relativt velstående og har et spa-anlegg for turister. All nødvendig offentlig infrastruktur til spaanlegget, inkludert vann og avløp, ble betalt av byen. Ózd-Bánszállás, Ungarn : I et nabolag bor flere hundre romer med tre ubeskyttede vannpumper som eneste kilde. Byen fikk for noen år siden penger fra Sveits for å forbedre vann-infrastrukturen sin, men nabolagene der romfolket bor, merket ingen forbedring. Borgermesteren i byen tilhører det høyreekstreme partiet Jobbik.

: I et nabolag bor flere hundre romer med tre ubeskyttede vannpumper som eneste kilde. Byen fikk for noen år siden penger fra Sveits for å forbedre vann-infrastrukturen sin, men nabolagene der romfolket bor, merket ingen forbedring. Borgermesteren i byen tilhører det høyreekstreme partiet Jobbik. Beregove, Ukraina: I utkanten av byen deler 5000–6000 romer på 2–3 vannkraner langs hovedveien. Kranene er ofte stengt eller ødelagt. Myndighetene har overlatt ansvaret til en lokal «småkonge». Han krever inn penger uavhengig av forbruk og driver dessuten pengeutlån.

Besancon, Frankrike: Et stoppested for reisende. De som driver plassen, bestemmer vannavgiften selv, noe som er forbudt i henhold til fransk lov. Den såkalte Besson-loven sier at hver by med over 5000 innbyggere skal tilby slike stoppesteder med offentlige vannkraner og dusjer. Det er tillatt å ta parkerings- og serviceavgifter, men det er forbudt å frata folk vann hvis de ikke betaler. Det skjer likevel ofte over hele Frankrike.

Et stoppested for reisende. De som driver plassen, bestemmer vannavgiften selv, noe som er forbudt i henhold til fransk lov. Den såkalte Besson-loven sier at hver by med over 5000 innbyggere skal tilby slike stoppesteder med offentlige vannkraner og dusjer. Det er tillatt å ta parkerings- og serviceavgifter, men det er forbudt å frata folk vann hvis de ikke betaler. Det skjer likevel ofte over hele Frankrike. Horná Lehota, Slovakia: De som bor i romfolkets område, må gå to-tre kilometer for å hente vann fra en åpen kilde. Vannet renner forbi en lokal kirkegård og ut fra et rør under veien. Ifølge lokale myndigheter har alle innbyggerne innlagt vann fra et nytt renseanlegg – noe de hevder til tross for at romene er holdt utenfor.

Marek Szilvasi fra ERRC ledet arbeidet med rapporten. Han kaller situasjonen i Europa «dyster». – Både i og utenfor EU er dette et komplisert felt der medlemmer av romfolket ikke får adgang til vann. Årsakene er flere, og diskriminering er en av dem, sier han på telefon til Aftenposten.

Verst for jenter og kvinner

Helseskader og mangel på grunnlegende hygiene er to konsekvenser av vannmangelen. Særlig går det ut over kvinner, opplyser Szilvasi og nevner to årsaker: Det er ofte de som må bruke mye tid på å bære vann. Dessuten blir jenter hjemme fra skolen når de har menstruasjon, siden de mangler mulighet til å opprettholde personlig hygiene.

Rapporten tar for seg de syv landene Albania, Frankrike, Ungarn, Moldova, Montenegro, Makedonia og Slovakia. Informasjon om situasjonen i 93 ulike og representative boområder ble samlet over to år. ECCR fant at diskriminering var en utbredt årsak til vannmangel.

– Dessuten bruker lokale myndigheter vann som et påskudd for utkastelse. Selv om folk har bodd et sted i generasjoner, hender det at vannet blir kuttet. Deretter blir beboerne forvist, ettersom det ikke er lov å bo et sted uten vann og sanitæranlegg, sier Szilvasi.

Siden 2010 er adgangen til vann en menneskerett

FN etablerte retten til rent vann og sanitærforhold som en menneskerett i 2010. Szilvasi forklarer at ett av formålene med rapporten er å få testet dette i retten, ECCR er først og fremst en juridisk organisasjon. – Slovenia har som første land i Europa tatt inn retten til rent vann i sin grunnlov. En sak derfra er allerede på vei til menneskerettighetsdomstolen i Haag, sier Szilvasi.

Også Amnesty International har vært opptatt av dette problemet, blant annet nettopp i Slovenia. – Det er sjokkerende at noen rom-samfunn i et høyt utviklet land som Slovenia, må kjempe for å få samlet selv små mengder vann for å drikke, lage mat og vaske seg, sa Fotis Filippou, Amnestys nestleder for Europa, før jul.

Marek Szilvasi håper også at rapporten vil øke oppmerksomheten om problemet. – Dette skjer i Europa, der det er enorme vannressurser. Det er ikke geografiske årsaker til at folk ikke har tilgang på rent vann, men sosiale – eller at folk blir diskriminert.