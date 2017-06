Røykfylte biljardhaller er åpnet igjen i Mosul etter IS

Hallen har vært et samlingssted for biljard- og snooker-entusiaster siden 1990-årene. Det røykfylte rommet med skitne, beige marmorfliser oser av bleknet sjarm. Den gjenspeiler seg også i kundene som nå er tilbake rundt bordene, etter å ha vært avskåret fra sitt kjære tidsfordriv i mer enn to år.

Like etter at den islamske staten tok over Mosul sommeren 2014, ble spillene forbudt og hallene stengt. Å støte fargerike kuler med en velkalket kø var blant de mange aktivitetene gruppen definerte som uislamsk og en avsporing fra jihad.

Hører eksplosjoner i det fjerne

Etter at de militante nå er drevet ut av den østlige delen av byen, er Captain en av et titall biljardhaller som er gjenåpnet og bidrar til at folk kan finne tilbake til en slags normaltilstand i hverdagen. Nye klubber er også åpnet, de satser på at innbyggerne vil kaste seg over noen av forlystelsene som var forbudt under islamistene.

– Vi søker ikke vinning, vi søker glede, sier eieren, Faris al-Abdali, som er internasjonal snooker-dommer. – Livets hjul snurrer igjen, men det går langsomt.

Alex Potter, The Washington Post

Ingen skvetter når lyden av fjerne eksplosjoner fra tid til annen overdøver musikken, som også var forbudt i den islamske statens selvoppnevnte kalifat, sammen med sigarettene og vannpipene som klientellet nå fyrer opp i.

Bølger av flyktninger kommer hver dag

Mosul er delt. Irakske styrker er fortsatt engasjert i knallharde kamper mot IS-krigere på den andre siden av elven Tigris, som flyter gjennom hjertet til en av Iraks største byer. Etter syv måneder med krig er de militante nå omringet i en av de få bydelene de fremdeles kontrollerer, sammen med hundretusener av innbyggere som har lite mat og lever under et daglig bomberegn.

Men etter at østsiden i byen ble helt gjenerobret tidligere i år, er livet gradvis vendt tilbake. Elever er på plass i skolene og forsøker å ta igjen noe etter årevis av tapt undervisning. Butikker har åpnet igjen, og i nyoppussede utstillingsvinduer viser mannekenger fargerike klær som var forbudt under IS.

Alex Potter

Likevel blir den skjøre freden rystet av granater skutt ut fra bombekastere på den andre siden, sammen med en og annen bilbombe, mens nye bølger av familier kommer over fra vest hver dag for å søke ly. De traumatiserte innbyggerne vet at de militante ikke er langt unna.

Fryktet hevn da han åpnet igjen

Abdali var engstelig da han åpnet dørene igjen for to måneder siden. Han satte en mann til å holde utkikk i gaten, for å følge med hvis det dukket opp mistenkelig aktivitet. Han frykter at klubben skal bli utsatt for et bombeangrep.

– Jeg var veldig nervøs. Vi stoler fremdeles ikke fullt og fast på hæren, sier han, og minnes hvordan massevis av regjeringssoldater rømte hals over hode da IS rykket frem mot byen for nesten tre år siden.

Abdali var nettopp vendt hjem etter å ha dømt i en internasjonal snooker-turnering i De forente arabiske emirater da de militante tok kontroll. Han sa han argumenterte mot dem da de kom til spillehallen hans og ba ham stenge. En uke senere kom de tilbake og arresterte ham. Han satt 37 dager i et IS-fengsel, alle unntatt to døgn isolert i stummende mørke.

– Jeg lider fremdeles mentalt etter den opplevelsen, sier han.

Måtte betale beskyttelsespenger

56 år gamle Abdali lærte å spille snooker i 1970-årene av koreanske bygningsarbeidere som jobbet sammen med faren hans. Biljard-spill tok helt av blant studentene i universitetsbyen Mosul i 1980-årene. Det var over 400 spillehaller i byen før IS rykket inn, sier Abdali.

Selv åpnet han Captain i 1997, etter å ha drevet en annen populær biljardhall. Et skipsratt av tre henger på den ene veggen, i tråd med stedets nautiske profil, og anløpte messing-gjenstander pryder hylle etter hylle. Han minnes med stolthet da to nasjonale turneringer ble arrangert her i klubben, og han hadde en stor stab av medarbeidere i formelle uniformer.

Alex Potter

Eierne av biljardhallene i Mosul begynte å slite lenge før IS overtok makten. Denne gruppen og dens forgjenger, Al-Qaida, presset dem for penger mens de strammet grepet. Siden 2005 hadde Abdali betalt 200 dollar i måneden i beskyttelsespenger for å kunne holde Captain åpen.

– Vi hadde ikke noe valg. Hvis du ikke betalte, sprengte de en bombe utenfor.

På den andre siden av gaten ligger det utbombede universitetet

Å klage til de irakske myndighetene, som var gjennomsyret av korrupsjon, var nytteløst, forteller han. I dag, for første gang på flere tiår, kan han drive virksomheten uten å betale bestikkelser til ekstremistene. Han håper det vil vare, og at dagliglivet blir helt normalisert.

For øyeblikket er imidlertid folk redde for å gå ut om kvelden, og portforbud i området gjør at kundene bare kan bli til åtte. På den andre siden av gaten ligger de utbombede bygningene til universitetet i Mosul, som en gang i tiden var en av de mest respekterte utdanningsinstitusjonene i regionen. Ruinene er en påminnelse om den enorme oppgaven det blir å gjenreise byen.

Irakske myndigheter sluttet å betale offentlig ansatte i Mosul i 2015, for å hindre at pengene gikk til IS, men det gjorde at mange innbyggere ble uten inntekter i to år. Lønnsutbetalingene er ikke blitt gjenopptatt, selv om noen ansatte, som lærere, er vendt tilbake til jobbene sine øst i byen.

Uten faste inntekter greier mange så vidt å skrape sammen penger til mat, og folk flest har ikke råd til forlystelser som biljard og snooker, forteller Abdali. Likevel er noen av hans faste kunder tilbake.

Alex Potter

Salim Younes, en senete, tidligere pilot i Iraks flyvåpen, kommer nesten hver dag. Kledd i en kritthvit treningsdrakt med lilla, blå og neongrønne merker, spiller han helst "tre-ball", selv om noen av de yngre kundene flirer litt og sier at dette spillet er "så 70-talls". Younes forklarer at livet har stått på "stand by" inntil nå. – Skritt for skritt skal vi komme tilbake, sier han.

Etter IS – prisen på en pakke sigaretter sank fra 32.000 til 500 dinarer

Noen av guttene som er kommet for å spille, utveksler historier om sine bragder under islamistgruppen. Mohammed Ibrahim, en 16-åring som serverer drikke, sier han solgte sigaretter i all hemmelighet, men ble tatt og havnet i IS-fengsel en stund. Den siste pakken han solgte gikk for 32.000 dinarer, eller rundt 25 dollar. I dag koster en pakke sigaretter bare 500 dinarer.

Mohammed Fathi, en 37 år gammel gymlærer, viser videoopptak av barn i fotballklubben han drev under de militante.

– Jeg gjorde det for at guttene skulle velge en annen retning, bort fra IS, sier han.

Mange har fremdeles slektninger som sitter fast i IS-kontrollerte områder på andre siden av elven. Der har kampene vært heftigere, og hele nabolag er jevnet med jorden, slik at gjenreisningen vil bli mye mer utfordrende.

– Gleden er tilbake, men den er ikke fullstendig ennå, legger Fathi til. Ikke før vestsiden er ferdig. Hva fremtiden angår, så vet vi ikke hva som vil skje.

Norsk enerett: Aftenposten