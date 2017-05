Rundt 500 deltagere i nazi-marsj i Sverige

Ifølge dt.se marsjerte omtrent 150 såkalte «hvitskjorter» fra Nordiska motståndsrörelsen (NMR) gjennom Falun sentrum på arbeidernes internasjonale kampdag.

I tillegg sluttet rundt 350 tilhengere seg til opptoget, som startet klokken 14 mandag, skriver nettavisen. Ifølge Expressen har den antirasistiske organisasjonen Expo registrert nærmere 570 deltagere, mens politiet foreløpig opererer med 500.

Store deler av den svenske byen ble stengt for trafikk i forkant av marsjen og TV-bilder vitner om et stort politioppbud i forbindelse med markeringen.

Stefan Dangardt, kommunikasjonsansvarlig i politiet i Falun, sier til Expressen at at et par hundre politifolk med politihester og hunder er sendt ut i gatene for å hindre uroligheter. Droner er også tatt i bruk for å få oversikt over situasjonen.

Aftenposten møtte høyreradikale i Gøteborg: – Vi går så langt som nødvendig

Politiet: – Problemfritt

Stora torget sentralt i Falun, målet for marsjen, ble delt i to ved hjelp av metallgjerder for å unngå nærkontakt mellom NMR-sympatisører og motdemonstranter.

På torget ropte de to atskilte menneskemengdene slagord mot hverandre ved hjelp av megafoner. «Ingen nazister i våre gater» ble møtt med taktfaste rop fra «hvitskjortene» og andre nazi-sympatisører.

Et par motdemonstranter som forsøkte å gå foran nazi-marsjen ble vist vekk av politiet. Utover det hadde man ikke registrert noen uforutsette hendelser da politimannen Stefan Dangardt ble intervjuet av dt.se i 15-tiden.

– Det har vært problemfritt så langt. Vi har en strategi for hvordan vi skal jobbe og alt går som planlagt, sa han.

Flere enn i fjor

– Vi er forberedt på at det kan bli kontroverser, men har ingen indikasjoner på at det kommer til å bli voldelig. Men man vet aldri, sa Dangardt til Expressen i forkant av markeringen.

Det er ikke første gang Nordiska motståndsrörelsen marsjerer på 1. mai, men i år deltok flere enn i fjor, ifølge svenske medier.

1. mai 2016 opplyste politiet at 300 nazister og sympatisører deltok i marsjen, som den gang ble avholdt i Borlänge, et par mil fra Falun.

Vil demonstrere i Norge

Lørdag meldte NRK at den norske delen av NMR, Den nordiske motstandsbevegelsen, har søkt om å holde en antihomo-demonstrasjon i Fredrikstad i sommer. Ifølge NRK skal parolen være «Knus homolobbyen».

– Vi har mottatt en søknad fra Den nordiske motstandsbevegelsen om å få demonstrere i sentrum 29. juli i år. Søknaden vil bli behandlet på vanlig måte, sier sjef for ordensavdelingen i Øst politidistrikt, politioverbetjent Inge Jensen.

Hvis demonstrasjonen i Fredrikstad blir noe av, blir det første gang den nazistiske organisasjonen demonstrerer i Norge, skriver NRK, som melder at den norske avdelingen har økt aktivitet kraftig det siste året.