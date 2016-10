Russere kaller barna hva de vil. Nå har de nok gått for langt.

– Får vi ikke lenger kalle barna våre Lucifer eller Krim, spør nettavisen i Ural Ura.ru.

– Vi trenger en lov som begrenser foreldrenes fantasi til sunn fornuft, konkluderer avisen Rossijskaja Gazeta, som har kjørt en årelang kampanje.

Russland har hatt en meget liberal navnelov, som gjør at foreldre står mye friere enn i Norge og de fleste europeiske land til å kalle barna hva de vil.

Nå har det gått for langt, mener både Kreml og det russiske parlamentet.

Nettsiden til navnekontoret i Moskvas byadministrasjon viser at det har dukket opp mange uvanlige russiske navn de siste årene:

I Moskva er guttebarn registrert med navn som Buddha, Delfin, Jazz, Merkur, Graf, Kosmos og Space.

Jenter har fått navn som Solnedgang i Havet, Fred, prinsesse Danielle, Alice-Nefertiti, Byzantium og Soloppgangsprinsessen.

Gutten Boch RVF 260,602.

En av grunnene til at loven nå endres, er en 14 år gammel strid om det mest uvanlige russiske guttenavnet:

Boch RVF 260,602.

Ifølge guttens kunstnerforeldre står dette for "Biologisk Objekt Type Human Voronin Frolov Født 26. juli 2002".

– Peter betyr klippe og Galina betyr kylling. Ser dere nærmere på betydningen av latinske navn, så er de også ganske absurde, sa faren i et intervju med avisen Trud i 2013.

– Ved å gi ditt barn tradisjonelle navn så fratar du han eller hun sin identitet, mente foreldrene.

Faren selv ba journalistene om å bli kalt Boch RWP 250856, som betyr «Bilogisk Objekt Mennesketype Voronin Parkhomenko født 25. August 1956».

Vil forby numre og fornærmelser

Bak endringene i den russiske navneloven står senator Valentina Petrenko.

I tillegg til å være en aktiv barne- og familiepolitiker er hun ellers mest kjent for sin kraftfulle hårsveis.

Loven forbyr navn med numre, symboler, titler og forkortelser, samt navn som virker fornærmende.

– Når foreldrene gir sitt barn uvanlige, eksotiske navn forstår ikke alltid foreldrene hvilke vanskeligheter dette skaper for deres sønn eller datter, heter det i lovforslaget ifølge avisen Kommersant.

Hvordan går det med lille Boch?

– RVF 260,602 har klart seg fint, ifølge foreldrene.

Hans største problem er at passkontoret i Moskva nekter å utstede pass til gutten som nå er 14 år, selv om russisk lov sier at dette er foreldrenes rett.

Foreldrene har klaget saken både til russisk høyesterett og den europeiske menneskerettighetsdomstolen, uten å vinne frem.

– Lille BOCh har fortsatt ikke dokumenter, står det i begrunnelsen for loven, som mener slik navn fører til at barna kan bli mobbet.

Lille Lucifer vakte oppsikt

Det navnet som likevel har hisset opp flest, er Lucifer.

I gammel gresk var dette «Lysbærer», men i Bibelen er navnet forandret til Djevelen.

Det selvlærte «satanist»-paret Natalia and Konstantin Mensjikov fikk masse gratis PR da de kalte sitt første barn for «Lucifer» i 2014. De begrunnet navnevalget med at de ønsket sønnen fri vilje og høy intelligens.

Siden har navnet dukket opp et par andre steder i Russland.

Paret var så fornøyde med å ha hisset opp konservative ortodokse miljøer, at de i fjor oppkalte lillebror etter vampyr-figuren Lestat.

– Vi holder på å lage en liten «mørkets arme», sa faren.

Spesiell russisk navnetradisjon

Helt siden revolusjonen i 1917 har russere stått fri til å kalle barna hva de vil. En tradisjon går ut på å navngi barna etter store, aktuelle begivenheter.

Det er grunnen til at det finnes noen få russiske kvinner født på 30-tallet som heter for eksempel «Hydroelektrika», «Elektrifiseringa», «Lenina» eller «Stalina».

På 30-tallet kunne gode kommunistforeldre finne på å kalle barnet sitt «Traktor».

– Kall jentene for Lys og guttene for Generator, oppfordret en politiker på Krim da halvøya mistet strømmen sist vinter etter at ukrainske aktivister stengte strømforsyningen.

Her er de vanligste russiske navn

Etter Russlands annektering av Krim i 2014 fra Ukraina, dukket jentenavnet Krimea opp i Ekatarinaburg. Flere gutter fikk også navnet Sevastopol.

Samme året dukket også navnet «Olympiada» opp i anledning OL i Sochi.

Begeistring for den gamle diktatoren førte til at et par fra Voronozj i våres kalte sønnen «Stalin». De mest populære navnene i Moskva er Alexander, Maxim og Artem for gutter.

De mest populære russiske jentenavnene nå er Sofia, Maria og Anastasia.