Russere lurer på hvor de kan overleve en atomkrig: I Moskva eller Sibir?

– Bomberommene i Moskva er nå klare for en katastrofe og har plass til alle innbyggere i Moskva, erklærte sjefen for Moskvas beredskapsetat.

I St. Petersburg sier guvernøren at byen har nok matreserver til å forsyne innbyggerne med 300 gram brød i 20 dager i tilfelle krig.

Om lag 40 millioner russere har øvd på krigsberedskap i oktober.

Ifølge lederen for det russiske Levada-senteret Lev Gudkov tror russere flest at tredje verdenskrig egentlig allerede har startet i Syria, i følge Wall Street Journal.

– Denne høsten snakker vi bare om krig, skriver kommentatoren Fjordor Lukjuanov, som betegner situasjonen som skremmende.

Pavel Golovkin / AP / NTB Scanpix

Øver på total krig

Under øvelsen Kavkaz-2016 ble store deler av det sivile samfunnet uten forvarsel trukket inn i øvelsen til å frakte soldater, skaffe mat og utstyr.

Ny direktiver er utformet som gir det russiske militæret full råderett over alle ressurser og selskaper ved mobilisering.

Både ved Sentralbanken, Finansdepartementet og flere sivile institusjoner har gjennomførte store krigsøvelser.

– Det er særlig farlig at en voksende del av befolkningen venner seg til en fremtid der krig er uunngåelig, mener avisen Gazeta.ru på lederplass.

EDUARD KORNIYENKO / REUTERS / NTB SCANPIX

– Hvor er det best å være når bomben faller?

På russisk statskontrollerte fjernsyn diskuterte nylig deltagerne hvor det er størst mulighet for å overleve en atombombe:

I Moskva med avanserte bomberom eller i øde Sibir og Det fjerne østen?

– Det ser ikke ut som noen spøk. Og selv om det var en spøk, er det åpenbart en dårlig spøk, skriver den uavhengige avisen Gazeta.ru.

– Faren er at folk læres opp til å tro at krig er en mulighet vi er forberedt på, sa den russiske justisministeren Aleksander Konovalov ifølge radiostasjonen BusinessFM i Moskva.

– Noen kan tro alt livet etter en krig blir bra bare vi har nok billig vodka og bomberom.

Gareth Fuller / AP / NTB Scanpix

– Dette lukter tredje verdenskrig, sa Syrias diktator Bashar al-Assad i langt intervju med russiske journalister, som fikk massiv omtale.

– Russlands nye eksportprodukt er frykt, skrev den russiske Putin-kritikeren Leoniv Volkov i Rosbalt.ru.

I august var situasjonen helt annerledes. Da var russere mye mer redd for helt andre ting enn krig.

EDUARD KORNIYENKO / REUTERS / NTB SCANPIX

Russisk krigshysteri bekymrer i Brussel

Krigsfrykten i Russland vekker også uro på NATOs forsvarsministermøte i Brussel som startet torsdag.

– Vi har sett over en viss tid nå at russiske myndigheter kommuniserer opp et trussel- og fryktbilde for at det skal fremstå som de har mange ytre fiender, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten.

– Dette kan være med på å begrunne store investeringer i russisk forsvar i en tid da den russiske økonomien er under betydelig press.

I Brussel spør man seg hva Russland tjener på dette.

– Det er helt utrolig hva slags psykose som har bygget seg opp – man må langt tilbake i tid for å finne maken til antivestlig brodd, sier en NATO-kilde til Aftenposten.

– Vi må spørre oss om hvorfor det skjer.

ERIC VIDAL / REUTERS / NTB SCANPIX

Prøver å roe ned krigsretorikken

I NATO-hovedkvarteret understreker mange, deriblant USAs NATO-ambassadør Douglas Lute, at «dette ikke er starten på en ny kald krig».

Lute viser blant annet til at Russland for eksempel har full rett til for eksempel på utplasser Iskander-missiler i Kaliningrad. Dette skjedde rett etter at USA brøt Syria-samtalene med Russland.

– Utplasseringen av den russiske flåten i Middelhavet er standardprosedyre og noe USA gjør hver dag, ifølge Lute.

Han la til av hovedproblemet er Russlands oppførsel i Ukraina – og at NATO ikke har noen garanti for at Russland vil finne på noe tilsvarende en gang til.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS / NTB SCANPIX

– En tilstand av ikke-erklært krig

– Vårt land er i en tilstand av ikke-erklært krig, sa Nikita Danjuk, visedirektør for Institutt for strategiske studier, på et møte med prorektorer fra 642 undervisningsinstitusjoner i Moskva i forrige uke.

Hans «forskerne» kartlegger nå «protestpotensialet» blant studenter og lærere for å avdekke «manglende patriotisme».

– Krigen er hybrid, og det er mange fronter. En av frontene går inne i vårt land – en mental front, sa Danjuk ifølge avisen Kommersant.

EDUARD KORNIYENKO / REUTERS / NTB SCANPIX

Pisker opp frykten

Ordbruken har skjerpet seg betraktelig etter at samtalene mellom USA og Russland om Syria brøt sammen.

USA valgte å avslutte samtalene, mens Putin svarte med å stoppe et atomnedrustningsprosjekt. Etter en kraftig russiske styrkeoppbygning har NATO utplassert fire bataljoner i nabolandene til Russland.

Russland svarte med å sende Iskander-atommissiler til Kaliningrad, russernes lille territorium mellom Polen og Litauen.

Russiske statskontrollerte medier får dessuten god drahjelp av den amerikanske valgkampen, som også er egnet til å skremme russere om hva fremtiden kan bringe.

En uheldig, løsrevet uttalelse fra en amerikansk militærsjef om at «krig mellom USA og Russland er praktisk talt unngåelig» har vært gjentatt på nytt og på nytt i en hel måned.

Natalya Makeeva / AP / NTB Scanpix

– Ikke vær redd. Det blir ingen tredje verdenskrig

Krigshysteriet bidrar til at de Kreml-kontrollerte TV-stasjonene knapt omtaler de mest presserende samfunnsproblemene i Russland nå, for eksempel enorme kutt i de offentlige budsjettene, økonomisk krise og manglende reformer.

– Det blir ikke en tredje verdenskrig, skriver den kjente russiske journalisten Andrei Kolesnikov.

– Elitene i Russland trenger en permanent konflikt, helst ikke for varm og ikke for kostbar. Det er viktig å opprettholde presset på oss, redselen og frykten for alt mulig fælt som kan skje i USA i den amerikanske valgkampen, mener Kolsenikov.