Russisk fly på vei til Syria styrtet i Svartehavet. Store deler av Røde Arme-koret omkom

Det meste av vraket etter flyet er funnet like ved kysten av Sotsji i Svartehavet på 70–80 meters dybde. Ifølge Interfax er funnet gjort ca. seks kilometer fra kysten.

Vrakdeler, personlige eiendeler og døde passasjerer ble funnet kort tid etter ulykken av russiske redningsfolk.

Det russiske forsvarsdepartementet sa søndag formiddag at ingen overlevde styrten, melder nyhetsbyrået Tass.

Talsmann Igor Konasjenkov sa tidligere søndag morgen at en person var funnet omkommet. Andre kilder sa til russiske medier at flere omkomne var funnet.

32 fartøyer, 80 dykkere og fem helikoptre deltar søndag kveld i søket etter omkomne, ifølge det russieks forsvarsdepartementet.

Viktor Klyushin / TT / NTB Scanpix

Røde Arme-koret på passasjerlisten

Det styrtede flyet er et Tupolev Tu-154, som var på vei til en russisk base i Latakia i Syria.

Om bord var 93 personer. Her er det som foreløpig er kjent om dem:

64 var musikere i det legendariske Alexandrov-ensemblet, koret til Russlands væpnede styrker.

Flymannskapet besto av åtte personer.

Åtte var militære.

Ni var journalister og kamerafolk.

To embetsmenn var med, en av dem var leder for Forsvarsdepartementets kulturavdeling.

Én kjent lege og aktivist for en humanitær organisasjon var om bord. Elizabeth Glinka, kjent som Dr. Liza, skulle med medisiner til et sykehus i Syria.

AP / NTB Scanpix

Les om flyet som styrtet: Over 2600 har mistet livet i ulykker med Tupolev Tu-154

Skulle holde konsert for soldater

Koret er mest kjent i Vesten som Røde Arme-koret, særlig etter at mannskoret opptrådte med det finske rockebandet Leningrad Cowboys og andre stjerner.

Korets direktør og dirigent – generalløytnant Valerij Khalilov – var også med på flyet. Ensemblet skulle til Hmeimin-flybasen for å holde nyttårskonsert for russiske styrker.

Søndag ettermiddag begynte pårørende å komme til Sotsji der de ble møtt av psykologer som bistår, ifølge Interfax.

Russiske TV-journalister

Ni av passasjerene ombord var russiske journalister.

Blant de mest kjente var en TV-reporter fra Russia 1, en av Russlands største fjernsynskanaler.

Journalistene kom også fra TV-kanalen NTV og hærens egen fjernsynskanal Zvjezda.

Et meget stort antall journalister fra Kreml-kontrollerte fjernsynskanaler sørger for at russiske TV-seere får et helt annet bilde av Syria-krigen enn i Vesten.

AP/ NTB Scanpix

En av medarbeiderne i NTV postet dette bildet fra den militære flyplassen i Moskva på Facebook før avgang sent julekvelden med teksten: Reiser til Latakia fra Tsjkalovskij-flyplassen.

Fakta: Tupolev Tu-154 Tremotors passasjerfly med en kapasitet på rundt 160 passasjerer. Produsert av det sovjetiske og senere russiske selskapet Tupolev siden 1968. Tu-154 var motstykket til Boeings 727. Det er produsert drøyt 1.000 eksemplarer av flyet, som finnes i en rekke varianter. I overkant av 200 av flyene brukes fortsatt. Flyet ble utviklet for å fylle behovet til det sovjetiske flyselskapet Aeroflot. Selskapet bruker ikke lenger modellen. Flytypen har vært involvert i en rekke ulykker og har et dårlig sikkerhetsrykte, selv om de fleste ulykkene har skyldtes menneskelig svikt. Det var et Tu-154 som styrtet i Operafjellet på Svalbard i 1996. 141 mennesker mistet livet i det som er den verste flyulykken på norsk jord noensinne. I 2010 styrtet et Tu-154M under innflyvning til russiske Smolensk. Blant de 96 som mistet livet var Polens president Lech Kaczynski og flere polske toppolitikere, embetsmenn og offiserer. (NTB)

Forsvant få minutter etter avgang

Interfax melder at flyet forsvant fra radaren bare et par minutter etter avgang klokken 5.20 lokal tid. Flyet skal bare ha mellomlandet i Sotsji for å etterfylle drivstoff på vei fra en militær flyplass i Moskva til Syria, ifølge Ria Novosti.

Avviser at det var terror

Ifølge russiske nyhetsbyråer leder forsvarsminister Sergej Sjojgu selv redningsaksjonen, og president Vladimir Putin holdes løpende orientert.

– Det er helt utelukket at dette kan skyldes et angrep, sa lederen for forsvarskomiteen i Russlands føderasjonsråd, Viktor Ozerov.

Knapt en time etter ulykken hevdet Ozerov at det bare kan være to årsaker til ulykken: Teknisk feil ved flyet eller en pilotfeil.

Søndag ettermidag ble det opplyst at de omkomne skal fraktes til Moskva for å identifiseres der.

Maxim Shemetov/ Reuters

Maxim Shemetov/ Reuters

Avhører bakkemannskaper

For russiske myndigheter vil det imidlertid være et enormt prestisjenederlag dersom flystyrten skulle være et terrorangrep.

En granskningskommisjon er allerede i gang med å etterforske ulykken, melder det statlige nyhetsbyrået Sputnik.

Kommisjonens leder, Svetlana Petrenko, sier til lokale medier at etterforskere har begynt arbeidet med å beslaglegge dokumenter og avhøre bakkemannskaper. Søndag formiddag ble det kjent at president Vladimir Putin har bedt statsminister Dmitrij Medvedev selv å lede granskningen.

Hovedteori: Teknisk svikt

– Teknisk svikt er den klart viktigste og mest prioriterte teorien nå, sier en tjenestemann i nødetatene til Interfax.

– Andre teorier undersøkes også, men et terrorangrep er i praksis utelukket.

Etter terrorangrepet på det russiske flyet ved Sharm el-Sheikh i Egypt i fjor, benektet også russiske myndigheter hardnakket først at det var terror. Det gikk lenge før russiske myndigheter erkjente at terrorister sto bak.

Vrakrester er funnet over et veldig stort område, noe som tyder på at flyet gikk i full oppløsning i luften.

– Det er mistenkelig at det gikk syv minutter før flyet forsvant fra radaren, sier den russiske flyeksperten og tidligere militære flyinstrukturen Andrei Krasnoperov til avisen Kommersant.

Han mener det tyder på at motoren fungerte og at drivstoffet var normalt.

– Det sies at flyet tapte hastighet fort og falt ukontrollert mot bakken. Det skjedde også i Sharm el-Sheikh.

Gode flyforhold

Lørdag kveld ble en rekke flyavganger avlyst i Krasnodar på grunn av tåke og dårlig vær.

Været ved Sotsji var imidlertid bra da flyet styrtet.

– Det blåser 5 sekundmeter og var 10 kilometer synlighet. Helt normale, ordinære værforhold, opplyste det russiske værsenteret Roshydromet. Temperaturen ligger på 5–6 varmegrader.

Spekulerer rundt flere årsaker

Flyverne i Tu-154-maskinen ble betegnet som svært dyktige og erfarne, og de skal ha vært med på flere operasjoner i Syria.

– Flyteamet om bord er et av våre mest erfarne ved flybasen i Syria, sier en militærkilde til Izvestia.

En teori er at flyet kan ha kræsjet med fugler. Like ved Sotsji flyplass er det store hekkeområder kjent for sitt fugleliv. Rullebanen på Adler-flyplassen ligger rett ved kystlinjen.

– I tillegg til tekniske feil på flyet undersøker også etterforskerne om kvaliteten på drivstoffet kan være en mulig årsak, sier en kilde i etterforskningsgruppen til Interfax. Forsvarsdepartementet opplyser at reparasjoner på flyet forrige gang ble foretatt i desember 2014. I september i år var maskinen inne for rutinemessig vedlikehold.

KAZBEK BASAJEV, Reuters/NTB Scanpix

Assad kondolerte til Putin

Ifølge Russia Today skal Syrias president Bashar al-Assad ha sendt sine kondolanser til sin kollega Vladimir Putin søndag.

– Våre venner var ombord, venner som planla å dele gleden over seier med oss og innbyggerne i Aleppo, skal Assad ha skrevet i et telegram til presidenten i Russaland, ifølge nyhetsbyrået Tass.