Det russiske Tupolev-flyet som styrtet i Svartehavet søndag skal ha hatt feil med vingeklaffene.

Russiske medier melder at flyets «svarte boks» ble funnet i havet noen kilometer fra land, og avslører at klaffene var årsaken til styrten.

Alarmen går

BBC gjengir lydopptakene fra de siste sekundene i cockpiten før kræsjet. De er dramatiske.

Piloten: – Fart 300 (uhørbart).

– (Uhørbart).

– Jeg har dratt inn understellet, kaptein.

– (Uhørbart).

– Å, helvete.

Så går en alarm i cockpiten av.

– Klaffene, helvete, for en ...!

– Høydemåleren.

– Vi er i ... (uhørbart)

– Kaptein, vi faller!

Ulykken skjedde rett etter avgang. Flyet var på vei til en russisk base i Latakia i Syria og hadde 92 passasjerer om bord.

Russiske myndigheter ville ikke utelukke at terror kunne være årsaken, men sa i går at det ikke var den mest sannsynlige forklaringen.

64 musikere om bord

I dag gjengir russiske medier utskrift av samtalen i cockpiten. Den er ikke bekreftet fra ansvarlig hold, men innholdet tyder på at de to pilotene fikk svært kort tid å reagere på.

Klaffene, panelet på vingene som skulle hjelpe til med å løfte flyet, åpnet seg ikke synkronisert, slik de skal gjøre.

Dette førte til at pilotene mistet kontroll over flyet i en kritisk fase.

Blant passasjerene var 64 var musikere i det legendariske Alexandrov-ensemblet, koret til Russlands væpnede styrker. Flymannskapet besto av åtte personer. Åtte var militære. Ni var journalister og kamerafolk.

To embetsmenn var med, en av dem var leder for Forsvarsdepartementets kulturavdeling. Én kjent lege og aktivist for en humanitær organisasjon var om bord: Elizabeth Glinka, kjent som Dr. Liza, skulle med medisiner til et sykehus i Syria.