Den russiske etterforskningskomiteen opplyste mandag at Uljukajev er pågrepet som del av en gransking av en stor bestikkelsessak utført av sikkerhetstjenesten FSB, etterfølgeren til KGB.

Ministeren blir anklaget for å ha tatt imot to millioner dollar, som tilsvarer cirka 14 millioner kroner, for å gi Rosneft mulighet til å overta en majoritetsandel av det russiske oljeselskapet Basjneft. Avtalen, som er verdt 5,3 milliarder dollar, ble inngått forrige måned. Den har vært kraftig kritisert, blant annet av medlemmer av regjeringen.

Tiltale

Uttalelsen fra etterforskningskomiteen sier ingenting om hvem som skal ha gitt Uljukajev penger. Det ble imidlertid opplyst at det vil bli tatt ut tiltale om kort tid og at han kan bli dømt til en fengselsstraff på mellom 8 og 15 år.

Talskvinne for komiteen, Svetlana Petrenko, sier til nyhetsbyrået RIA at Uljukajev skal ha blitt tatt på fersk gjerning da han mottok bestikkelser. Pågripelsen skal være et resultat av blant annet avlytting av ministerens samtaler.

– Uljukajev ble pågrepet midt på natten, umiddelbart etter avhør, opplyser i en tjenestemann i etterforskningskomiteen til Reuters.

– Alvorlige anklager

Kreml-talsmann Dmitry Peskov uttaler til nyhetsbyrået Interfax at dette er svært alvorlige anklager som krever holdbare bevis. På spørsmål om president Vladimir Putin visste om pågripelsen sier han: «Det er natt. Jeg vet ikke om presidenten er informert.

Aleksej Uljukajev har vært økonomi- og utviklingsminister i Russland siden 2013. (©NTB)