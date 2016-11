Russisk-syrisk offensiv innledet i Syria

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu informerte tirsdag president Vladimir Putin om at offensiven er i gang og at det blir brukt jagerfly fra hangarskipet Admiral Kuznetsov.

Ifølge Sjoigu vil flyene angripe ammunisjonslagre, treningsleirer og våpenfabrikker i både Idlib og Homs.

Offensiven startet få timer etter at Putin diskuterte Syria med USAs nyvalgte president Donald Trump over telefonen. De to skal da ha blitt enige om å slå kreftene sammen for å bekjempe det Kreml kaller «fiende nummer én»: internasjonal terrorisme og ekstremisme.

Aleppo bombes

Sjoigu nevner ikke Aleppo, der det tirsdag ble meldt om de første luftangrepene på tre uker mot den opprørskontrollerte delen av byen.

Det er snakk om både tønnebomber fra helikoptre og raketter fra jagerfly mot en rekke bydeler, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som melder at flyene tilhører det syriske regimet.

Reuters / NTB scanpix

REUTERS TV / X00514

Obama-administrasjonen har i månedsvis forsøkt å forhandle fram en våpenhvile i Aleppo, der ytterliggående islamister kjemper sammen med mer moderate syriske opprørere som støttes av USA, og der IS ikke er til stede.

Ny offensiv?

Angrepene i Aleppo har utløst frykt for at det syriske regimet er i ferd med å innlede en ny offensiv for å ta kontroll over hele byen.

Luftangrepene gjenopptas idet befolkningen mangler både mat og medisiner, og mange risikerer å sulte. Det antas at det fortsatt bor 250.000 mennesker i Øst-Aleppo.

AMMAR ABDULLAH / X03674

I midten av oktober varslet Russland at flyangrepene ville opphøre midlertidig slik at sivile og opprørere kunne forlate den østlige delen av Aleppo.

Opprørerne avviste planen, samtidig som FN ikke greide å forhandle fram en avtale om å bringe nødhjelp inn i byen.

Luftangrepene tirsdag er de første mot Øst-Aleppo siden 18. oktober.

NATO-bekymring

Hangarskipet Admiral Kuznetsov og en rekke andre russiske krigsskip passerte norskekysten i midten av oktober. Deretter gikk ferden videre mot Middelhavet, og for få dager siden ankom de farvannet utenfor Syria.

Da skipene ankom Middelhavet for to-tre uker siden, uttrykte NATO-sjef Jens Stoltenberg bekymring for at de ville bli brukt til å angripe Aleppo og øke de siviles lidelser. Det russiske forsvarsdepartementet svarte med å kalle bekymringen for «absurd».

Mandag styrtet et russisk jagerfly i havet like etter at det tok av fra Admiral Kuznetsov. Flygeren skjøt seg ut og er ifølge russiske myndigheter i god behold.

Russland gikk i fjor høst inn i krigen i Syria for å støtte regimet til president Bashar al-Assad.