Russiske marinefartøyer i Østersjøen kan frakte atomvåpen

Opplysningene er bekreftet av den svenske marinen, skriver avisa Aftonbladet.

– De bekrefter at to korvetter fra Russland er på vei inn i Storebælt akkurat nå, sa en talsperson for det svenske forsvaret.

Korvettene er utstyrt med langdistanseraketter som kan frakte atomstridshoder. De russiske fartøyene ble fulgt av flere fartøyer fra den danske marinen.

– Oppsiktsvekkende

– Politisk er det oppsiktsvekkende og en veldig sterk markering. Putin flytter fram et langtrekkende missil som kan ha atomstridshoder, og plasserer det midt i Norden, sier forsker Tomas Ries ved Försvarshögskolan.

Det antas at korvettene er på vei til den russiske enklaven Kaliningrad, som ligger mellom Polen og Litauen. Tidligere denne måneden utplasserte Russland atomraketter av typen Iskander i Kaliningrad, til høylytte protester fra nabolandene.

Russiske myndigheter uttalte at rakettene ble utplassert som ledd i en militærøvelse, og at det samme har skjedd tidligere.

– Reaksjon på NATO-bataljoner

I fjor hevdet en russisk militær kilde at landet ville vurdere å flytte atomraketter til Kaliningrad hvis USA oppgraderte sitt atomarsenal i Europa. USA planla på dette tidspunktet å sende flere atombomber til militærbasen Büchel, ifølge tyske medier.

Utplasseringen av rakettene er også beskrevet som et svar på NATOs opprettelse av fire kampbataljoner i Polen, Litauen, Latvia og Estland, ifølge VG.

Svenske militære har gjort det klart at de vil iverksette tiltak etter at Russland flyttet raketter til Kaliningrad som kan frakte atomstridshoder. De vil blant annet vurdere å spre svenske kampfly på flere steder for ikke å legge «alle egg i samme kurv».