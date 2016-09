Russiske utøvere får ikke delta i Paralympics under nøytralt flagg

IPC opplyste natt til fredag norsk tid at 175 russiske utøvere har søkt om å få delta under nøytralt flagg. Men komiteen fastholder at alle russiske utøvere er utestengt som følge av avsløringene om systematisk, statsdrevet doping av idrettsutøvere i landet.

IPC sier deres standpunkt støttes av Idrettens voldgiftsrett (CAS), som tidligere har avvist en russisk forespørsel om å godta søknader fra utøvere som kan bevise at de er «rene».

– IPC har betydelig sympati med alle de russiske utøverne som nå ikke får delta i Paralympics i Rio i 2016. Hovedmålet vårt er å gjøre det mulig for para-utøvere å oppnå sportslig suksess og inspirere og begeistre verden. Men de russiske myndighetene har på tragisk vis nektet utøverne denne sjansen gjennom sine handlinger, sier IPC-direktør Xavier Gonzalez i en pressemelding.