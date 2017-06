Russland beskylder USA-støttede styrker for å la IS slippe unna i Raqqa

En uke etter at slaget om IS-hovedstaden Raqqa ble erklært innledet, kan opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), som består av kurdiske og arabiske styrker og som støttes av USA, melde om solid fremgang.

De kontrollerer nå bydelen Al-Meshleb øst i Raqqa, samt bydelen Al-Rumaniya vest i byen og 70 prosent av den østlige bydelen Al-Senaa, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Dermed er SDF kommet helt inn mot gamlebyen i Raqqa, der man regner med at IS vil gjøre mye hardere motstand.

De amerikanskstøttede styrkene startet fremrykkingen mot Raqqa for syv måneder siden. Siden den gang har de omringet byen på tre sider, i vest, nord og øst.

Russerne frykter konspirasjon mellom USA og IS

Men på sørsiden av byen, som ligger ned mot elven Eufrat, er veien åpen ned mot et stort område som kontrolleres av IS.

De USA-støttede styrkene har latt IS-krigere få slippe unna, slik at de har kunnet slå til mot Russland-støttede syriske regjeringsstyrker ved Palmyra, hevdet sjefen for de russiske styrkene i Syria sist fredag.

– I stedet for å ødelegge terrorister som er ansvarlig for hundrevis og tusenvis av sivile syreres død, så har den USA-ledede koalisjonen, sammen med SDF, som de kontrollerer, gjort en avtale med IS-lederne om at de kan overgi områdene de holder der, og begi seg til provinser der de syriske myndighetenes styrker opererer, sa general Sergej Surovkin ifølge Interfax.

Russerne har også kritisert USA for ved to anledninger å ha bombet regimevennlige militser som har rykket frem mot grensen mellom Syria og Irak. USA har begrunnet denne bombingen med at de regimevennlige militsene kom for nærme opprørsgrupper som de støtter ved grensen mellom Syria og Jordan.

Avviser påstander om noen avtale med IS

En talsmann for de kurdiskdominerte militsene som angriper Raqqa, har benektet at de har inngått noen som helst avtalte med IS.

– Dette handler nok om man ikke prioritere å krysse elven for å omringe byen også fra sør, tror orlogskaptein Thomas Slensvik, som er leder for mediegruppen til Forsvarets høgskole. – Da måtte de nemlig ha brukt mer tid og spredt styrkene mer utover.

Han tror det vil være mulig for noen IS-krigere med lette våpen å snike seg unna, men tror IS-enheter som forsøker å komme seg unna med tyngre våpen, vil bli bombet fra luften.

Et spørsmål om tid før både Mosul og Raqqa faller

Slensvik tror det kun er et spørsmål om tid før de to IS-»hovedstedene» i Syria og Irak, Raqqa og Mosul, vil falle. Slaget om Mosul har pågått siden oktober og 10 prosent av byen er nå i IS’ hender.

– Det er veldig vanskelig å forutse hvor lang tid det vil ta, siden det avhenger av om IS-medlemmene velger å kjempe til det siste og hvor stor risiko angriperne tar, men det kan ta et par måneder til før Mosul faller og rundt fire måneder til Raqqa er blitt erobret, sier han.

Styrkene som nå forsøker å erobre Raqqa, vil bli møtt av selvmordsbombere og bomber som er lagt ut langs veien og i bygninger. De vil måtte kjempe seg fra nabolag til nabolag.

Det kan komme til å gå hardt ut over sivilbefolkningen.

– Intensiveringen av flybombingen som har lagt grunnen for SDFs fremgang i Raqqa, har ikke bare ført til et svimlende tap av menneskeliv, men også ført til at 160.000 mennesker har flyktet fra sine hjem og blitt internt fordrevne, sa Paulo Pinheiro, leder for FNs undersøkelseskommisjon i Syria, ifølge Sputnik News onsdag.

Det USA-støttede angrepet på IS i Raqqa fører til «svimlende» antall sivile dødsfall, ifølge lederen for FNs granskingskommisjon for Syria.

– Vi noterer oss spesielt at luftangrepene ikke bare har ført til svimlende tap av sivile liv, men også at 160.000 sivile har flyktet fra sine hjem, sier Paulo Sérgio Pinheiro, lederen for granskingskommisjonen og fortsatte:

– Kampen mot terrorisme må ikke gå på bekostning av sivile som ufrivillig bor i områdene der IS befinner seg, sa Pinheiro.

Pinheiro sa også at evakueringene av sivile fra byer som Homs og Aleppo også gir grunn til bekymring, og at de i noen tilfeller kan være krigsforbrytelser.

– Det finnes ikke frivillighet eller valgmuligheter når de som blir igjen ofte risikerer å enten bli arrestert eller tvunget inn i militæret, sa Pinheiro.

Tyrkia provosert av kurdiske erobringer

De USA-støttede styrkene som nå angriper Raqqa er dominert av den syriskkurdiske militsen YPG. Nabolandet og NATO-medlemmet Tyrkia misliker USAs støtte til militsen sterkt, siden de anser YPG som en gren av PKK, den kurdiske gruppen som Tyrkia anser som en terrorgruppe.

Både amerikanerne og SDF har derfor lagt sterkt vekt på at militsen er multietnisk, med et sterkt arabisk innslag.

– De har bevisst forsøkt å gi militsen et arabisk ansikt og har forberedt at et råd med arabere skal ta over styringen av byen så snart den er blitt erobret, sier Slensvik.