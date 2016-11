Russland blir ikke medlem i Den internasjonale straffedomstolen

President Vladimir Putin har skrevet under på et dekret der han beordrer utenriksdepartementet om å informere FN om beslutningen.

Tidligere denne uken la ICC fram en uttalelse der det het at straffedomstolen anser Russland og Ukraina for å være innblandet i en væpnet konflikt og at Krim-halvøya er okkupert av Russland.

I 2000 skrev Russland under en avtale som bidro til opprettelsen av ICC, men har selv ikke ratifisert avtalen om å bli medlem. Nå har altså Putin besluttet at det heller ikke kommer på tale å melde landet inn i ICC.

Verken USA eller Kina er heller medlem i ICC, men det er 124 andre land. ICC ble etablert i 2002 og er verdens første permanente internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner anklaget for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Den afrikanske union (AU) har påpekt at nesten alle saker som etterforskes, retter seg mot afrikanske ledere, og har truet med å be sine 34 medlemsland om å forlate ICC.

