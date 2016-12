Russland-eksperter til Aftenposten: - Putin ydmyker Obama

Fredag morgen gikk Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ut og sa at han anbefalte president Putin å svare på USAs utvisning av russiske diplomater med samme mynt, og varslet at 35 amerikanske diplomater ville bli utvist.

Så, bare noen timer senere, gikk sjefen, president Putin, ut og sa at ingen amerikanske diplomater vil bli utvist fra Russland nå.

I neste setning inviterte Putin barn av amerikanske diplomater til juletrefest i Kreml.

– Overraskende og smart

Eksperter Aftenposten har snakket med mener Putin driver taktisk spill på høyt nivå.

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, mener Putin viser seg storsinnet og snill ved ikke å følge utenriksminister Lavrovs anmodning om å utvise de amerikanske diplomatene.

– Putin ydmyker Obama. Alle forventet at Putin skulle bli rasende. Isteden viser han at han ikke synes dette er så farlig. Det er både overraskende og veldig smart. Et utrolig elegant trekk av Putin, sier Matlary.

– Enklere for Trump

Den diplomatiske normen i en slik situasjon, ville vært at Russland svarte med å utvise minst like mange som USA har gjort, forklarer hun.

– Realpolitikken i dette er at Putin venter på at Trump tar over og tonen mellom Russland og USA blir bedre. Her kommer russerne med en vennlig gest. De viser at de vil gjøre det enklere for Trump å samarbeide, sier Matlary.

– Putin tenker langsiktig

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, mener Putin handler svært strategisk.

– Dette er Putin på sitt mest strategiske. Han tenker langsiktig på det primære målet – å få en dialog med Trump når han blir president, med sikte på å få Trump til å lette på de økonomiske sanksjonene. Når Putin demper konfrontasjonen som har oppstått i forbindelse med hacking-saken, gjør han det lettere å komme i dialog med Trump, sier Melby og legger til:

– Obama måtte reagere på denne saken, men det er også taktisk fra Obamas side å gjøre det litt vanskeligere for Trump å komme Putin i møte. Nå har imidlertid Putin utmanøvrert Obama med det han har gjort.

Trump møter etteretningstjenestene

Hvordan Trump kommer til å håndtere situasjonen som er oppstått, synes Melby det er vanskelig å si noe om.

– Trump har gjort det til sitt varemerke å være uforutsigbar. Derfor er det en risikosport å predikere hva Trump kommer til å gjøre. Trump har sagt at han skal møte etterretningstjenestene til uka, så vi får vente å se hva som kommer ut av det. Dette blir en mildt sagt interessant vinter, sier Melby.

– Taktisk spill

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, tror det er taktisk spill fra Russlands side at Putin ikke utviser de amerikanske diplomatene til tross for utenriksminister Lavrovs anmodning.

– Jeg tror Putin bruker anledningen til å signalisere at de ikke vil heve konfliktnivået med vesten og USA. Det ser enda bedre ut når de først foreslår en symmetrisk respons til det USA har gjort, for så å trekke responsen tilbake. Det er taktisk i forhold til at USA snart får en ny president, som har signalisert en mer pragmatisk linje overfor Russland, sier Wilhelmsen.

Anti-russisk opinion

Hun understreker at selv om Trump har en vennligere innstilling til Russland, vet Putin at Trump står overfor en veldig anti-russisk opinion, også i sitt eget parti.

– Det er i Russlands interesse ikke å gi haukene i USA et påskudd for å si at Russland ikke er til å stole på. Da ville det bli vanskeligere for Trump å få gjennom sin pragmatiske linje overfor Russland, sier Wilhelmsen.

– Uvanlig situasjon

Ingerid M. Opdahl, Russland-ekspert og førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, sier det er en uvanlig situasjon at at Putin ikke svarer på en slik handling fra USA.

– Den mest sannsynlige forklaringen er at Putin ønsker å gi Trump mest mulig handlingsrom når han kommer til makten om kort tid. Det kan ses på som en utstrakt hånd til Trump, sier Opdahl.

– Legger press på Trump

Hun understreker at Putin har tatt et forbehold om at han kan komme til å utvise amerikanske diplomater ved et senere tidspunkt.

– Det kan hende han vil se hva som skjer under Trump, før han foretar seg noe. Det legger et press på Trump for å jobbe for en pro-russisk holdning i amerikansk politikk, sier Opdahl.

– På den andre siden har Obamas utvisning av de russiske diplomatene gjort det vanskelig for Trump, fordi mye av det FBI og CIA vet om russisk cyberaktivitet nå blir kjent for republikanerne, sier Opdahl.