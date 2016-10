Russland forlenger bombepause i Aleppo til lørdag

– På anmodning fra representanter for FN og andre internasjonale organisasjoner har den russiske presidenten besluttet å utvide den humanitære pausen i Aleppo-regionen med ytterligere 24 timer, opplyser Sergej Rudskoj i forsvarsdepartementet i Moskva fredag ettermiddag.

Det innebærer at Russland og det syriske regimet skal avstå fra luftangrep mot opprørskontrollerte områder i Aleppo fram til klokka 18 lørdag.

Russerne har sagt at målet med pausen er at sivile og væpnede opprørere skal forlate byen. En evakuering av syke og sårede har uteblitt, og FN mener de krigførende partene ikke kan garantere at det er trygt å gjennomføre den.

Russland og Syria stanset luftangrepene mot opprørskontrollerte Øst-Aleppo tirsdag, og Moskva kunngjorde en ensidig våpenhvile torsdag.