Russland la ned veto mot våpenhvile i Syria

Russland har lagt ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, som blant annet skulle sette en stopper for alle luftangrep mot den krigsherjede syriske byen Aleppo.

Resolusjonsutkastet som ble presentert av Frankrike fikk elleve stemmer for, men to stemmer mot – inkludert Russland. To var avholdende, deriblant veto-holderen Kina.

Resolusjonen oppfordrer alle parter til en umiddelbar stans i kamphandlingene, uhindret humanitær tilgang og en slutt på alle luftangrep og militære flyginger over Aleppo.

Russland sender antiluftmissiler til Syria

Det er femte gang russiske myndigheter har brukt sin vetorett for å hindre FN i å få en slutt på den fem år lange krigen i Syria, som har krevd over 300.000 menneskeliv.

Russland har presentert sitt eget utkast som tar til orde for våpenhvile, men omtaler ingenting om å stanse bombingen.

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault oppfordret Sikkerhetsrådet til å iverksette umiddelbare tiltak for å redde Aleppo fra å bli ødelagt av russiskstøttede syrisk bombekampanje.

– Det som står på spill i dag er først og fremst skjebnen til Aleppo og dets folk, sa Ayrault.

I en melding rettet mot Russland sa den franske utenriksministeren at alle land som motsetter seg Frankrikes forslag vil gi Syrias president Bashar al-Assad «muligheten for å drepe enda flere».