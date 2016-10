Russland la ned veto mot våpenhvile i Syria

Resolusjonsutkastet som ble presentert av Frankrike fikk elleve stemmer for, men to stemmer mot – Russland og Venezuela. To nasjonen var avholdende, deriblant veto-holderen Kina og Angola.

Resolusjonen oppfordrer alle parter til en umiddelbar stans i kamphandlingene, uhindret humanitær tilgang og en slutt på alle luftangrep og militære flyginger over Aleppo.

Det er femte gang russiske myndigheter har brukt sin vetorett for å hindre FN i å få en slutt på den fem år lange krigen i Syria, som har krevd over 300.000 menneskeliv.

Assad-rettet melding

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault oppfordret Sikkerhetsrådet til å iverksette umiddelbare tiltak for å redde Aleppo fra å bli ødelagt av russiskstøttede syrisk bombekampanje.

– Det som står på spill i dag er først og fremst skjebnen til Aleppo og dets folk, sa Ayrault.

I en melding rettet mot Russland sa den franske utenriksministeren at alle land som motsetter seg Frankrikes forslag vil gi Syrias president Bashar al-Assad «muligheten for å drepe enda flere».

Russlands forslag nedstemt

Russland fikk sitt eget utkast nedstemt i Sikkerhetsrådet. Resolusjonen var et alternativ til den som ble utarbeidet av Frankrike og Spania, og krevde en umiddelbar retur til en stans av kamphandlingene i Syria under en tidligere amerikansk-russisk avtale.

Den tok også til orde for å atskille moderate og ekstremistiske grupper i Syria, men nevner ikke noe om bombestans i Aleppo.

Resolusjonen fikk fire stemmer for, ni mot og to var avholdende. Dermed fikk den ikke de nødvendige ni stemmene for å bli vedtatt.

– Jeg er dypt skuffet

Utenriksminister Børge Brende (H) sier i en kommentar til NTB at han er svært misfornøyd med russerne.

– Jeg er dypt skuffet over at Russland nok en gang brukte vetomuligheten sin for å stanse en viktig resolusjon om Syria i Sikkerhetsrådet, sier han.

Brende sier at resolusjonen hadde bred støtte, deriblant hos Norge, som var medforslagsstiller til resolusjonen.

– Dette er femte gang Russland legger ned veto om resolusjoner som har til hensikt å bedre situasjonen i Syria. Som jeg har sagt tidligere: Russland har et særskilt ansvar for å sikre at avtalen de selv inngikk om våpenstillstand og humanitær tilgang etterleves, sier Brende. (©NTB)

Johannessen, Sara