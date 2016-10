Russland lover tredagers våpenhvile i Aleppo

– Vi mener vi nå har fått alle klarsignaler vi trenger, sa FN-rådgiver Jan Egeland på en pressekonferanse i Genève torsdag.

– Vi håper de første medisinske evakueringene kan finne sted i morgen, la han til.

FN skal ha fått grønt lys til evakuering av syke og sårede fra alle stridende parter i den krigsherjede syriske byen.

Samtidig har Russland lovet at pausen i kampene i Aleppo skal vare ut lørdag.

Oppfordret til å dra

Den «humanitære pausen», ble innledet ved 8-tiden torsdag morgen. Få timer før den utløp, kom meldingen om forlengelsen.

Tidlig på dagen ble det meldt om skyting og sammenstøt ved en evakueringspassasje ved frontlinjen i sentrum av byen, noe nyhetsbyrået SANA mener skyldtes angrep fra «terroristgrupper som ville sabotere den humanitære pausen».

Siden har det stort sett vært stille, og via høyttalere ble sivile oppfordret til å «benytte muligheten» og forlate de opprørskontrollerte områdene.

Ifølge en AFP-fotograf benyttet åtte skadede sivile seg av muligheten via Bustan al Qasr-korridoren, men flere andre sier de trenger flere forsikringer før de tar sjansen.

– Selv om jeg gjerne vil dra, vil jeg ikke risikere mitt eller familiens liv, sier Mohammed Shayah, en arbeidsledig firebarnsfar.

Kan dra til Idlib

Ifølge Egeland er det Verdens helseorganisasjon, Røde Kors og lokale sivile grupper som skal stå for evakueringen.

Pasientene vil få velge om de vil bringes til den vestlige delen av Aleppo, som kontrolleres av regimet, eller til opprørskontrollerte Idlib.

Egeland vil ikke gi noen forsikringer om at våpenhvilen vil holde gjennom helgen. Hvis den varer enda lenger, mener han imidlertid at det vil være mulig å evakuere hundrevis av mennesker, både sårede og deres familier, samtidig som det kan bringes inn sårt tiltrengt mat og medisiner til den gjenværende befolkningen.

Fakta: Aleppo *Aleppo var før krigen Syrias største by med om lag 3 millioner innbyggere. *Ligger nordvest i Syria, 50 kilometer fra grensen til Tyrkia, og er hovedstad i provinsen med samme navn. *Aleppo har vært delt mellom opprørsstyrker i den østlige delen og regjeringsvennlige styrker siden midten av 2012. *Det er ulike anslag over hvor mange sivile som befinner seg i byen nå. Noen opererer med 1,2 millioner i de regjeringskontrollerte delene og 250.000 i de opprørskontrollerte. *Syriske regjeringsstyrker med russisk luftstøtte innledet 22. september en stor offensiv for å erobre den opprørskontrollerte delen av byen

Russland-bekymring

Tirsdag ble en konvoi bestående av åtte russiske krigsskip observert utenfor norskekysten på vei mot Middelhavet, og NATO-sjef Jens Stoltenberg uttrykte torsdag bekymring for hva skipene skal brukes til.

– Vi er bekymret for at Russlands krigsskip skal støtte militæroperasjonen i Syria på måter som vil forverre lidelsen til de sivile, sa han.

Også topplederne i EU er kritiske til russernes aktivitet, og truer med nye sanksjoner på grunn av grusomhetene i Aleppo. Foreløpig er dette imidlertid kun et forslag.

– I dag handler ikke om beslutninger, men jeg vil understreke at EU må holde alle muligheter åpne, inkludert sanksjoner, hvis forbrytelsene fortsetter, sa president Donald Tusk under et toppmøte i Brussel torsdag.

Russland:– Syriske opprørere hindrer evakueringen

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager syriske opprørere for å hindre sivile i å forlate deler av Aleppo, til tross for en «humanitær pause» i byen.

I en telefonsamtale med sin amerikanske motpart John Kerry torsdag, ga Lavrov uttrykk for at stansen i kampene bør gi både sivile og opprøre muligheten til å forlate Syrias nest største by.

Likevel fortalte han til Kerry at «opprørerne bryter våpenhvilen og hindrer evakueringen av befolkningen», ifølge en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Resolusjon om umiddelbar stans i kamphandlingene: Russland og Venezuela sa nei takk. Det var femte gang Russland brukte veto når FN forsøker å få slutt på krigen i Syria.

Åtte korridorer

Russland og den syriske hæren har lovet å åpne i alt åtte trygge korridorer ut av Øst-Aleppo. To av dem skal også kunne brukes av opprørere såfremt de lar våpnene sine ligge igjen.

Den siste måneden er om lag 2.700 mennesker drept og såret under regimets og Russlands offensiv mot Øst-Aleppo, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Torsdag er det nytt møte om den humanitære situasjonen i Syria i FNs hovedforsamling.

I alt 70 land har bedt om møtet, men hverken Russland eller Kina er blant dem, og en rekke av medlemslandene i Sikkerhetsrådet har ikke signert brevet.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura vil delta via videolink fra Genève.