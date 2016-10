Russland sender antiluftmissiler til Syria

Det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS skal våpensystemet brukes til å beskytte en russisk base i den syriske byen Tartus og russiske militærskip langs Syrias kystlinje.

Med unntak av Russlands og Syrias egne militære fly og helikoptre, så er det kun den USA-ledede koalisjonen som opererer i syrisk luftrom.

Mandag ble det kjent at situasjonen i Syria har ført til at forholdet mellom Russland og USA har blitt ytterligere forverret, da det ble klart at USA bryter den Syria-relaterte kontakten med Russland.

