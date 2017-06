Russland stanser avtale med USA – ser på amerikanske fly som mål

Fly fra de USA-ledede koalisjonsstyrkene vil nå bli betraktet som mål dersom de beveger seg vest for Eufrat, heter det i en uttalelse fra Moskva.

Det russiske forsvarsdepartementet stanser samarbeidsavtalen om å hindre hendelser med øyeblikkelig virkning, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Opptrappingen kommer etter at et amerikansk kampfly skjøt ned et syrisk kampfly nær den syriske byen Taqba søndag.

– Koalisjonsstyrkenes kommandosentral benyttet ikke de etablerte kommunikasjonskanalene for å hindre hendelser i syrisk luftrom, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Pentagon hevder at nedskytingen skjedde "i et kollektivt selvforsvar av styrker fra koalisjonspartnerne". Russland har fordømt nedskytingen og kritiserer USA for å se bort fra folkeretten.