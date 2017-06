Russland tror de har drept IS-leder al-Baghdadi

Det opplyser russiske medier fredag.

– Lederen for terroristgruppen IS, Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, er drept i et russisk flyangrep i Syria, sa det russiske forsvarsdepartementet fredag. Russerne understrekte at dette var foreløpig informasjon.

Bombet IS-toppmøte

I slutten av mai angrep russisk Sukhoi Su-35 og Su-34 den sørlige delen Raqqa, hvor flere IS-ledere var samlet til et møte. Det russiske flyangrepet skal ha funnet sted 28. mai.

– Ifølge informasjonen vi har fått, som blir verifisert gjennom flere kilder, så var IS-lederen al-Baghdadi til stede på møtet og ble drept i angrepet, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Møtet som russerne bombet, skal ha vært en samling i «Det militære råd» til IS, skriver det russiske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Tilsammen 30 IS-kommandører og 300 krigere som fungerte som livvakter skal ha vært til stede på møtet.

I 2015 skrev vi historien om al-Baghdadi i denne saken.

U.S. State Department Rewards for Justice/ AP Photo/ NTB scanpix

Fakta: Abu Bakr al-Baghdadi Lederen for ekstremistgruppen IS. Kaller seg «kalif» over verdens muslimer. Skal være født 28. juli 1971 i Samarra i Irak under navnet Ibrahim al-Badri al-Samarrai. Satt i amerikansk fangenskap under Irak-krigen. Sluttet seg til opprørsgrupper og steg i gradene gjennom 2000-tallet. Ble i 2010 leder for Islamsk stat i Irak (ISI), også kalt Al-Qaida i Irak (AQI). Al-Qaida tok senere avstand fra IS på grunn av gruppens overdrevne voldsbruk. Da ISI ekspanderte til Syria i 2013, tok den navnet ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten). Da Baghdadi i juni 2014 erklærte seg som «kalif Ibrahim», forkortet gruppen navnet til Den islamske staten (IS). Han har sjelden gitt livstegn fra seg, og det har også en rekke ganger tidligere vært rapportert at han skal være skadd eller drept. 16. juni opplyser det russiske forsvaret at Baghdadi trolig er drept i et russisk luftangrep.

Iraqi Interior Ministry/AP/ NTB scanpix

Er blitt «drept» mange ganger

Abu Bakr al-Baghdadi og jihadistgruppen Den islamske staten (IS) erklærte at de hadde opprettet et kalifat i Syria og Irak i juni 2014 og at alle muslimer nå måtte adlyde Baghdadi.

Det har tidligere kommer en rekke meldinger om at IS-lederen skal ha blitt drept.

Påstandene om at IS-lederen ble drept ble sist fremmet i statlig syrisk TV, skrev britiske Daily Mail 11. juni.

Da ble nyhetene imidlertid mottatt med stor skepsis. Abu Bakr al-Baghdadi er blir rapportert drept en rekke ganger opp gjennom årene, men hver gang har det vist seg å være feil.

Syrerne hevdet i imidlertid at IS-lederen ble drept 10. juni, altså på et mye senere tidspunkt enn da det russiske flyangrepet fant sted.

– Tynn og skrøpelig

Al-Baghdadi skal ifølge vestlig etterretning ha oppholdt seg mye i byen Baaj i det nordvestlige Irak de siste to årene, skriver The Guardian.

Baaj er nå imidlertid blitt erobret av sjiamuslimske militser.

Kilder forteller til avisen at han sist ble sett i al-Abu Kamal, rett over grensen i Syria, tidligere i år.

Han skal da ha fremstått som tynn og skrøpelig. Verdens mest ettersøkte mann skal ha reist sammen med livvakter i en konvoi med fire biler. Han viste seg kun offentlig i noen minutter, før han ble kjørt bort av sikkerhetsvaktene sine.

Russerne: Avslørt av droner

Ifølge russerne var angrepet rettet mot en kommandopost til IS i en sørlig forstad av Raqqa. Ved hjelp av en drone oppdaget de russiske militære at en stor gruppe IS-soldater samlet seg.

Flyangrepet skal ha vart i ti minutter mellom kl. 00.35 og 00.45 natt til 28. mai.

At russerne først over to uker senere går ut med disse opplysningene, kan tyde på at russerne først ikke var klar over at IS-lederen var til stede på møtet – men valgte å angripe på grunn av dronebilder som viste at det befant seg soldater og kjøretøy på kommandoposten.

I en pressemelding fra det russiske forsvarsdepartementet navngis også flere andre IS-ledere som skal ha blitt drept i angrepet:

IS-sjefene som kontrollerte området mellom Raqqa og Suhne, «emirene» Abu al-Hajji al-Masri og Ibrahim al-Nayef al-Hajj.

Sikkerhetssjef i IS Suleiman al-Shayah.

Triumf for Putins Syria

Dersom IS-sjefen er drept av russerne, vil dette være en stor triumf for Russlands president Vladimir Putin og hans Syria-operasjon.

USAs koalisjon har lenge prøvd å gjøre det samme, uten å lykkes.

Første del av Russlands Syria-operasjonen viste at russerne først og fremst angrep opprørsgrupper som truet Assad-regimet. Fra vestlig hold ble Russland anklaget for ikke å gjøre nok i kampen mot IS, men utelukkende forsvare Assad.