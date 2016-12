Russland varsler «omfattende gjengjeldelse» mot USA etter sanksjoner

Obamas beslutning er en reaksjon fra USA mot det amerikanerne mener er russisk innblanding i årets presidentvalg. Dette er den sterkeste reaksjonen USA noen gang har satt i verk mot det amerikanerne mener et «statlig sponset» hackerangrep.

Amerikanske myndigheter mener russerne beordret hackerangrepene på Demokratenes hovedkvarter samt andre politiske organisasjoner.

– Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sier Obama torsdag.

Mener russerne ville hjelpe Trump

I tillegg ilegges to ledende russiske etterretningsselskaper sanksjoner, skriver New York Times.

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november.

Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget. Trump har på sin side fullstendig avvist en slik påstand.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner.

Russland: - Vi vil gjengjelde

En talsmann for Putin, Dmitrij Peskov, sier til nyhetsbyrået Tass at sanksjonene mot Russland vil ødelegge de diplomatiske relasjonene mellom landene. Han tilføyer at sanksjonene er ulovlige, og at Russlands president, Valdimir Putin, vil beslutte hvordan Russland skal besvare sanksjonene.

– Gengjeldelsen vil være omfattende, sier han.

Vladimir Dsjabarov, viseformann for parlamentets utenrikskomite, har uttalt at «USAs ambassade i Moskva og sannsynligvis også konsulatene vil bli skåret ned i størrelse».

Den meldingen er ennå ikke bekreftet fra Kreml.

Hva gjør Trump nå?

Obamas beslutning kommer etter at presidenten, ifølge New York Times, i flere måneder har vurdert hvordan amerikanerne kunne svare russerne «på en passende måte» for den innblandingen administrasjonen mener russerne sto bak.

– Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sier Obama torsdag.

Han varsler at flere represalier vil iverksettes fremover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

Ifølge New York Times vil Obamas beslutning sette påtroppende president Trump under et hardt press. Trump har avvist at russerne har stått bak hackingen, og avisen mener det nå blir opp til den nye presidenten om han vil oppheve sanksjonene mot russerne når han tar over i neste måned.

Trump: - Vi må gå videre med livene våre

I fortrolige samtaler med amerikanske toppolitikere skal representanter for CIA og FBI tidligere ha gitt uttrykk for at Russlands motiv ikke bare var å hjelpe Trump, men at de også ville svekke tilliten til det amerikanske valgsystemet.

Trump på sin side har hele tiden uttrykt sterk tvil om den russiske regjeringen hadde noe med hackingen å gjøre, og mente at den amerikanske etterretningstjenesten ikke var troverdig.

Den påtroppende presidenten har tidligere uttalt at hackingen også kunne være utført av «en sengeliggende mann på 180 kilo,» ifølge New York Times.

– Jeg tror vi skal gå videre med livene våre. Jeg tror at datamaskiner har gjort livene våre veldig kompliserte. Denne tidsalderen har ført til at ingen egentlig vet hva som foregår. Vi har hurtighet, men jeg vet ikke om vi har den sikkerheten vi trenger, sa Trump i et intervju onsdag.

PRIO-forsker: - Tror det kommer mer

- Utvisning av diplomater er ikke noe nytt, det har vi sett mange ganger før. Her tror jeg det kommer mer, sier professor Pavel Baev ved Fredforskningsinstituttet (PRIO) til Aftenposten.

Han tror amerikanerne kommer til å følge opp med andre former for reaksjoner, for eksempel skjerpede økonomiske sanksjoner og personlige sanksjoner mot ledere.

- Når det har tatt så lang tid, kan det skyldes at vi beveger oss inn i et nytt og ukjent område. Cyber-angrep. Det er lite kjent. Og det er lite kjent hva som er en adekvat reaksjon på slik et slikt angrep.

– Den amerikanske reaksjonen fremstår som ikke-symmetrisk, som en form for overreaksjon. Men hvordan reagerer du på et angrep du tidligere ikke har vært utsatt for? For amerikanerne er det her viktig å statuere et eksempel. De kan reagere kraftig for å skremme andre fra å prøve å gjøre noe lignende, sier Baev.

- Kan dette også være amerikanske innenrikspolitikk? Vil president Obama stå frem som like «tøff» som etterfølgeren, Trump?

- Det er klart det her også kan være innenrikspolitiske motiver. Men først og fremst tror jeg amerikanerne er opptatt av å statuere et eksempel. De er nok også opptatt av å vise styrke mot Putin, som flere ganger har hatt suksess med å spille høyt og ture frem mot mer moderate og tilbakeholdne vestlige ledere.

- For å reagere så skarpt må amerikanerne ha bevis?

- Det er klart. Og det tror jeg de har. Én ting er hva de etter hvert sier at de har av bevis: Hva de egentlig har kan være noe annet og mer. De vil neppe vise frem alt, da står de i fare for å avsløre sine metoder og sin teknologi. Men amerikanerne ligger lengst fremme også når det gjelder cyber-krig. Putin har tatt en stor sjanse hvis han har utfordret dem på dette området, sier Baev.

Obama varsler flere rapporter

Torsdag kveld ble det også kjent at Obama-administrasjonen planlegger å offentliggjøre en rapport fra FBI og Department of Homeland Security (Sikkerhetsdepartementet) om saken.

Det skal dreie seg om «en detaljert felles analytisk rapport», ifølge opplysninger som er gjengitt i amrikansk media.

En annen og enda mer detaljert rapport om etterretning vil bli publisert i løpet av de neste tre ukene, selv om mye av detaljene forventes å forbli hemmelige.

Paul Ryan, som er speaker (leder) i Representantenes hus og republikanernes utvilsomt viktigste leder i Kongressen, kritiserer i en uttalelse Obamas politikk overfor russerne.

– Dagens handling av administrasjonen er en passende måte å avslutte åtte års mislykket politikk med Russland på. Det fungerer som et godt eksempel på denne administrasjonens ineffektiv utenrikspolitikk som har svekket inntrykket av Amerika i verdens øyne, heter det i uttalelsen fra Ryan.