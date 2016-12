Russland vil stenge amerikansk skole som svar på USAs sanksjoner

Bakgrunnen for tiltaket er at president Barack Obama torsdag varslet at 35 russiske diplomater vil bli utvist og at USA vil innføre flere sanksjoner mot Russland etter hackerangrepene i forkant av presidentvalget.

På den engelskspråklige skolen går det diplomatbarn fra USA, Storbritannia og Canada, i tillegg til elever fra rundt 60 andre land, deriblant Norge. Totalt går det 1200 barn på skolen.

I tillegg vil de russiske myndighetene stenge et feriehus som den amerikanske ambassaden har i Serebrjanyj Bor, et skogområde i utkanten av Moskva, melder den russiske nettavisen Gazeta.ru og CNN.

Kreml har varslet at det vil komme med «omfattende gjengjeldelser» mot USA fredag.

Bidro Putin til at Trump ble valgt? Her er seks spørsmål og svar som forklarer hacker-skandalen i USA.

Russisk hackerangrep?

De amerikanske reaksjonene mot Russland kommer fordi USA mener at russiske myndigheter sto bak hackerangrep i forkant av årets presidentvalg. Obama mener russerne beordret hackerangrepene på Demokratenes hovedkvarter samt andre politiske organisasjoner.

– Jeg har beordret en rekke represalier som svar på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sa Obama torsdag.

Amerikanerne har også stengt to feriehjem som russiske diplomater bruker i USA, og de har erklært sjefen for den militære etterretningstjenesten i Russland (GRU), Igor Kovobov, for uønsket - i tillegg til fem andre personer.

Dessuten er det innført sanksjoner mot flere bedrifter som USA mener skal ha vært involvert i det russiske hackerangrepet.

President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sa torsdag at sanksjonene viser hvor «uforutsigbar og aggressiv» Obama er i utenrikspolitikken.