Russlands president utelukker ikke at «patriotiske» russiske hackere kan ha stått bak angrep mot vestlige stormakter

– Russland som stat har ikke vært involvert i hackerangrep for å påvirke valgene i andre land, sa president Vladimir Putin i St. Petersburg torsdag.

Samtidig vedgikk Putin det var «mulig» at «patriotiske» russiske hackere kan ha gjort det på egen hånd.

– Hackere er frie mennesker, som kunstnere. Dersom humøret er bra, kan de våkne opp om morgenen og male et bilde. Slik er det også med hackerne, sa president Vladimir Putin under et møte med utenlandske journalister.

Alexei Druzhinin / TT / NTB Scanpix

– Kan ha ønsket å bidra i kampen

– Hackere kan våkne opp en morgen å lese at det foregår noe i verden. Dersom de er patriotiske kan det hende at de begynner å bidra i kampen mot de som snakker dårlig om Russland. Det er teoretisk mulig. Men på statlig nivå gjør vi aldri dette. Aldri, sa Putin.

– Jeg kan også forestille meg at noen med hensikt lager en kjede av hackerangrep og får det til å se ut som det kommer fra Den russiske føderasjonens territorium. Med dagens teknologi er det fullt mulig, sa den russiske presidenten.

Samtidig er det godt dokumentert hvordan russiske etterretningstjenester jobber tett med russiske hackere og rekrutterer datahackere som «frilansere».

Det er første gang Putin kommenterer hackeranklagene i USA, Frankrike og Tyskland så utfyllende.

I USA har de amerikanske etterretningsorganisasjonene CIA, FBI og NSA anklaget Russland for å stå bak hackerangrep og datainnbrudd hos det demokratiske partiet og Hillary Clintons valgstab. FBI etterforsker Trump-leirens forhold til Russland og i Kongressen pågår uavhengige undersøkelser og høringer.

Clinton selv har sagt at hun mener russisk inngrepen var en av de utslagsgivende faktorene for at hun tapte valget.

Også i Europa er det rettet anklager mot at Russland står bak organiserte hackerangrep for å påvirke valgene i Tyskland, Frankrike og flere andre land.

STEVO VASILJEVIC / REUTERS

Putin: - Ingen hacker kan avgjøre det endelige valgresultatet

Putin kom med uttalelsene da han fikk spørsmål fra tyske journalister.

– Jeg er dypt overbevist om at ingen hackere kan fundamentalt påvirke utfallet av en valgkamp i andre land dramatisk. Slike ting vil ikke avgjøre velgernes atferd, folks bevisst og det endelige resultatet, sa Putin.

– På statlig nivå er ikke Russland involvert i hacking, og vi har ingen planer om å gjøre det, svarte den russiske presidenten.

– Tvert i mot prøver vi alt vi kan å bekjempe hacking her i landet.

I 2014 Putin benektet først å ha sendt soldater da Russland annekterte Krim, men vedgikk senere at det var en løgn.

De russiske soldatene som kjemper med opprørerne i østlige Ukraina, betegnes som «frivillige patrioter» - nærmest samme begrep som Putin nå bruker om hackerne.

– Dette vil ta slutt før eller senere

Den russiske presidenten betegnet diskusjonen i USA og anklagene mot Trump som utslag av «russofobisk hysteri» som allerede har fått store konsekvenser for forholdet mellom Russland og USA.

– Nå er det blitt upassende å samarbeide. Vi kan ikke en gang snakke med hverandre, sa Putin. Han mener det svekker mulighetene for samarbeid om Nord-Korea, Syria og i kampen mot internasjonal terrorisme.

Putin sa samtidig at han fortsatt har tro på at Trump vil oppfylle sine valgkampløfter om å bedre forholdet til Russland.

– Dette vil ta slutt før eller siden. Vi er tålmodige og er i stand til å vente, sa Putin, som nok en gang roste Trump som en «direkte og ærlig person» som er i stand til å «se på ting med friske øyne».

Trump og Putin har hatt tre telefonsamtaler og skal etter planen møtes under G20-møtet i Tyskland.

Putin om Norge, Europa og gassressursene

Et av hovedtemaene på St. Petersburg-møtet med over 600 næringslivsledere og politikere er det fremtidige energimarkedet i Europa, hvor Russland har store ambisjoner.

-Tyskland nekter å bruke atomkraft. Hvor skal Europa hente primærressursene i fremtiden? I Norge ser vi at ressursene er i ferd med å ta slutt. Storbritannia vil snart være en forbruker av energi som følge av at ressursene er brukt, sa Putin.

Presidenten viste til at Russland bare på Jamalhalvøya har reserver på 2,7 billioner kubikkmeter gass.

-Gitt nærheten mellom Russland og Vest-Europa, billig logistikk og effektiv produksjon og teknologi, er vi naturlige partnere, sa Putin.