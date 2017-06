Rykter om at Abu Bakr al-Baghdadi er drept, hadde versert i noen dager da det russiske forsvarsdepartementet fredag formiddag opplyste at de undersøkte rapporter om at IS-lederen ble drept i et flyangrep den 28. mai.

Selv det russiske forsvarsdepartementet understreker at konklusjonen om at Baghdadi ble drept i angrepet ved Raqqa, er foreløpig.

Ubekreftede meldinger fra syrisk TV

Statlig syrisk TV meldte for en knapp uke siden at Baghdadi var blitt drept i et bombeangrep i Raqqa. Men da meldingene ble gjengitt i andre medier, ble det fremstilt som at bombeangrepet skal ha skjedd lørdag 10. juni. Det ble understreket at meldingen om Baghdadis død ikke var bekreftet.

REUTERS TV

Meldte IS’ egen propagandakanal at lederen var død?

I fjor meldte den tyrkiske avisen Yeni Safak og mange andre at Amaq, som ofte anses som IS’ offisielle nyhetsbyrå, skal ha meldt at Baghdadi ble drept i et amerikansk luftangrep.

Noen dager tidligere hadde blant annet The Guardian meldt at Baghdadi var blitt så skadet at han var blitt lam.

I januar i år meldte Daily Mail at han var blitt kritisk skadet i et bombeangrep i Irak.

Det irakiske nettstedet WAA meldte i oktober i fjor at Baghdadi var blitt svært syk fordi han var blitt forgiftet.

Allerede i november 2014 dukket det opp bilder som angivelig viste en død Baghdadi. Som et svar på ryktene sendte IS-lederen ut et lydopptak.

– Bare et spørsmål om tid

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson sa den 22. mars i år at det bare var et spørsmål om tid før IS-lederen ble drept, ifølge AFP.

– Nesten alle lederne under Abu Bakr Baghdadi er nå døde, inkludert hjernen bak angrepene mot Brussel og Paris og andre steder, sa Tillerson under et møte i Washington DC mellom de 60 landene som deltar i koalisjonen mot IS.

– Det er bare et spørsmål om tid før Baghdadi møter den samme skjebnen.

Amerikanske myndigheter har utlovet en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som bidrar til at Baghdadi blir funnet.

– Kan ikke bekrefte at Baghdadi er død

Fredag sa en talsmann for den USA-ledede koalisjonen mot IS at de ikke kan bekrefte meldingene om at Baghdadi ble drept i et luftangrep den 28. mai, melder Reuters.