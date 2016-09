SAS og Norwegian advarer mot Samsung-telefon

Fredag ba det amerikanske luftfartsverket (FAA) reisende om å unngå å bruke Samsungs nye modell Galaxy Note 7 om bord på fly, på grunn av risikoen for batterieksplosjoner og brann.

Nå har SAS tatt et standpunkt i saken:

Eiere kan ha med seg mobilen, men de forbyr passasjerer å bruke den på sine fly.

Til VG forteller pressesjef Fredrik Henriksson i SAS at de velger å følge de amerikanske luftfartsmyndighetenes advarsel.

– Passasjerene kan ikke lade den eller bruke mobilen om bord. Vi anbefaler at folk har den i håndbagasjen fremfor i kofferten, men da altså avslått.

Norwegian: – Ikke slå den på eller lad den om bord

Heller ikke Norwegian ønsker bruk av flaggskip-mobilen til Samsung om bord på sine fly.

«Etter anbefaling fra amerikanske luftfartsmyndigheter, kommer Norwegian til å be passasjerer som har en Samsung Galaxy 7 om å ikke slå den på eller lade den om bord. Mobiltelefonen bør heller ikke ligge i den innsjekkede bagasjen», skriver de i en uttalelse som Aftenposten har fått.

– Sikkerheten til våre passasjerer og vår besetning har absolutt høyest prioritet hos oss. Vi følger med på utviklingen, og er i tett dialog med luftfartsmyndigheter, skriver presseansvarlig i Norwegian Charlotte Holmbergh Jacobsen, i en mail til Aftenposten.

Advarer mot bruk

Det er ikke bare flyselskapene som anmoder eiere av den nye Samsung-mobilen til å være forsiktig med bruken.

Ifølge Bloomberg ble brukere i USA og Sør-Korea oppfordret til å umiddelbart slå av og slutte å lade mobilen. Advarselen ble utsendt av amerikanske forbrukermyndigheter og Samsung.

– Denne advarselen er basert på rapporter som viser at det har vært tilfeller av brann ved bruk av Note 7-enheter. Disse hendlsene har skjedd under ladning og under normal bruk, og det har ført oss til å be brukerne om å slå av sine mobiltelefoner, sier forbrukermyndigheter i en uttalelse.

Forrige uke tilbakekalte Samsung Electronics den nye toppmodellen kun to uker etter lanseringen. Det fordi det var registrert 35 tilfeller der batterier har eksplodert under ladning.

Det sørkoreanske selskapet stoppet også salget i ti land, blant dem Australia. De australske flyselskapene Qantas, Jetstar og Virgin besluttet på eget initiativ at passasjerer ikke får bruke eller lade Samsung-telefonen mens flyet er i luften, skriver NTB.