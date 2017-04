I følge gruppen er dette den største masseavrettelsen utført av IS hittil i år. SOHR skriver at deres kilder på bakken har observert hendelsen, der 33 personer mellom 18 og 25 år ble avrettet. I følge gruppen fikk mange av de drepte halsen skåret over.

Deir ez-Zor ligger øst i Syria.

Ifølge eksilgruppen er det uklart om det er syriske regjeringsstyrker, alliert milits eller sivile som er drept.

Saken oppdateres.