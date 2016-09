STUCK ep. 5: Missing / Savnet

15 million children are forced into marriage each year. Many of them kidnapped, sold and abused. Emilie Beck (25) traveled the world to meet some of them, and tell their stories.

NORSK:

Gia og Ti er foreldrene til 17 år gamle My. For et år siden ble jenta deres sporløst borte. De har gjort alt de kan for å finne henne.

Hvert år blir 15 millioner barn giftet bort. Mange av dem kidnappet, solgt og misbrukt. Emilie Beck (25) fra Nøtterøy reiste ut i verden for å møte noen av dem, og fortelle deres historie.

Serien er produsert for Aftenposten av TV Wonder AS i samarbeid med Plan International Norge. (regi: Geir Fredriksen)