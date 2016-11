– Dette er den mest sjokkerende politiske utviklingen i min levetid.

Ordene tilhører Nate Silver, valganalytikeren som er redaktør for nettstedet Fivethirtyeight, og en av de mest respekterte prognosemakerne i amerikanske medier.

Silver spådde som «alle andre» at Hillary Clinton ville vinne presidentvalget, men spådommen var tross alt mindre bastant enn mange andre: Dagen før valget mente Silver at det var en 71 prosents sannsynlighet for demokratisk seier.

Flere av USAs største medier opererte med en langt høyere sannsynlighet for Clinton-seier. De bommet også på utfallet i en rekke stater som til slutt avgjorde valget i Trumps fordel.

Se bare på denne listen:

Fox News

Skjermdump Fox News

Konservative Fox News trodde som alle andre at Rustbelt-statene Wisconsin og Michigan ville ende hos Hillary Clinton. Det samme spådde de om Pennsylvania. Alle endte hos Donald Trump, og sikret ham til slutt valgseieren.

I skrivende stund har Donald Trump sikret seg 279 valgmannsstemmer mot Hillary Clintons 218, nokså langt unna spådommen om henholdsvis 215 og 274 valgmenn med andre ord.

Huffington Post

Skjermdump Huffington Post

Svært liberalt orienterte Huffington Post var en av dem som på forhånd holdt det som minst sannsynlig med en seier til Trump. I sin modell anslo nettstedet det tirsdag som 98,2 prosent sannsynlig at Hillary Clinton ville bli valgt som ny amerikansk president.

Hovedoverskriften hos nettstedet onsdag morgen? «MARERITT: PRESIDENT TRUMP».

Skjermdump Huffington Post

Grafikken over viser noe av tallgrunnlaget Huffington Post baserte sin prognose på. Som det går tydelig frem av kurvene har Clinton hatt en relativt klar ledelse på et snitt av målingene gjennom hele valgkampen.

Fivethirtyeight

Skjermdump fivethirtyeight.com

Nevnte Fivethirtyeight og Nate Silver var blant de få som hadde noe mer forsiktige anslag på Clintons vegne. Allikevel er resultatet åpenbart overraskende for Silver, som ved valget i 2012 traff med sin spådom i samtlige 50 stater, og kun bommet på én i 2008.

Denne gangen bommet han som de andre på Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Silver holdt det også som mest sannsynlig at Florida ville ende hos Clinton.

The Upshot hos The New York Times

Skjermdump The New York Times

Velrenommerte The New York Times trodde som de andre større mediene at Hillary Clinton ville bli USAs neste president, og anslo sannsynligheten for demokratisk seier til 84 prosent dagen før valget.

I grafen under ser vi hvordan sannsynligheten for Trump-seier ifølge The New York Times vokste igjennom natten, passerte og dro i fra sannsynligheten for Clinton-seier.

Skjermdump The New York Times

CNN

Skjermdump CNN

Bom på Wisconsin, Michigan og Pennsylvania igjen. Disse tre statene har tilsammen 46 valgmannsstemmer. Hadde statene endt hos Hillary Clinton, ville hun ha vært USAs neste president.

The Washington Post

Skjermdump Washington Post

The Washington Post bommet på akkurat de samme statene som resten av de etablerte mediene: Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Los Angeles Times

Skjermdump Los Angeles Times

Den største avisen på vestkysten, Los Angeles Times, bommet, i tillegg til de tre alle andre bommet på, også på Arizona, Nord-Carolina og Florida, tre stater de holdt som mest sannsynlig at ville bikke i demokratenes favør.

De trodde også Clinton hadde høyest sannsynlighet for å vinne New Hampshire, en stat som i skrivende stund er hårfint på republikansk side.

Hadde avisens prognoser slått til, ville Clinton ha vunnet en knusende seier.

RealClear Politics

Skjermdump RealClearPolitics

RealClearPolitics, et hyppig brukt referanse-nettsted for andre medier gjennom hele valgkampen, traff på både Florida, Arizona og Nord-Carolina. De bommet imidlertid også på Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Hadde denne prognosen slått til, ville Clinton ha vunnet en svært knapp seier.

Oppsummert:

I dette utvalget av prognoser fra noen av de største og mest respekterte mediene i USA, bommet samtlige på vinneren av valget. Alle spådde også at Clinton ville vinne Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, tre stater som alle endte opp hos USAs neste president:

Donald J. Trump.

***

Og for sikkerhets skyld, her er kartet slik det ser ut nå klokken 12.30. Det telles fremdeles stemmer i de statene som ikke har fått noen vinner: