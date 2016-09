Så mye sterkere er Nord-Koreas atombomber blitt

Nord-Korea detonerte fredag morgen for femte gang en kjernefysisk sprengladning. Sprengningen ble raskt fordømt av det internasjonale samfunn, og hendelsen vil bli tatt opp i FNs sikkerhetsråd.

Hvis det ikke i seg selv skulle være skremmende nok at Nord-Korea og Kim Jong-un har atomvåpen: Her er fem punkter som gir det internasjonale samfunn grunn til ytterligere uro og ett punkt som kan berolige litt.

1. Kim ikke redd for å gå tom

Dette er den andre sprengningen i år. Nord-Korea ser altså ikke til å være engstelig for å gå tom for uran og plutonium til bombene. Det amerikanske Institute for Science and International Security - med den uheldige forkortelsen ISIS - analyserer konstant nordkoreanernes kjernefysiske kapasitet. ISIS anslo i slutten av 2014 at Nord-Korea hadde 10–16 atomvåpen. I en oppdatering denne sommeren mener analytikerne at Kim Jong-un nå har et arsenal på 13–21 bomber.

– Nord-Korea ser ut til å bygge ut sin kjernefysiske våpenkapasitet betydelig, heter det i analysen.

Sprengkraften i eksplosjonene øker også markant. Norske NORSAR sammenligner fredagens eksplosjon med 20 kilotonn TNT. Den første sprengningen for ti år siden tilsvarte ett kilotonn TNT.

KCNA/Reuters

2. Tester stadig raketter

Nordkoreanerne hevder selv at de med dette har klart å utvikle kjernefysiske stridshoder som er så små at de kan monteres på raketter. Dette er ikke bekreftet. Hvis de kan det, er atomtrusselen fra Nord-Korea plutselig langt farligere. Samtidig tester landet stadig nye raketter og utvikler sin teknologi på feltet. Senest mandag avfyrte Nord-Korea tre raketter av typen Rodong fra Hwangju. De gikk 1000 kilometer og landet i havet nær Japan.

KCNA / Reuters

3. Har bygget en altfor stor rakettmotor

I mars offentliggjorde Pyongyang-avisen Rodong Sinmun bilder av testing av en rakettmotor med fast - ikke flytende - drivstoff. Bildene overrasket eksperter hos 38 North særlig av én grunn: Rakettmotoren var så stor at den ikke passer til noen av rakettene Nord-Korea i dag har.

Spekulasjonene går på om landet er nærmere enn antatt en interkontinental ballistisk rakett - missiler som kan sendes til andre verdensdeler. Forbedring av eksisterende mellomdistanseraketter er en annen mulighet. Disse kan i så fall bli lettere å flytte rundt på og avfyres på kortere varsel.

KCNA / Reuters

4. Fikk streng refs av Kina

Kinesiske myndigheter refset fredag straks nabolandet for prøvesprengningen. Vanligvis har det internasjonale samfunn regnet med at Kina har vært det eneste landet som kunne øve noen innflytelse overfor det nordkoreanske regimet.

Denne uken meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at en av Nord-Koreas toppdiplomater med tilknytning til atomprogrammet, Choe Son-hui, var i Beijing. Hun ankom tirsdag sammen med en tolk. Det er ikke kjent hva hun gjorde der. Hvis det var for å gi kineserne varsel om fredagens sprengning, ser det ikke ut som om dette har glattet over uoverenstemmelser. Ifølge det kinesiske offisielle nyhetsbyrået Xinhua iverksatte kinesiske miljømyndigheter overvåking av radioaktivitet ved landets Nord-Korea-grense fem minutter etter eksplosjonen.

Mark Schiefelbein / AP/ NTB Scanpix

5. Urolige Nord-Korea-kjennere

Flere av verdens fremste Nord-Korea-eksperter har det siste året uttrykt bekymring for stabiliteten i det lukkede landet. NK News publiserte torsdag et intervju med Storbritannias tidligere ambassadør til landet. John Everard sier til nettstedet at Nord-Korea kan være på vei mot en dramatisk hendelse nær en kollaps. Den amerikanske tidligere Asia-diplomaten Evans Revere var før en sterk talsmann for dialog med Nord-Korea. Tidligere i sommer sa han imidlertid:

– Vi må bringe Nord-Korea til kanten og la dem stirre ut i avgrunnen av et mulig kollaps av systemet deres.

6. Hvorfor du likevel kanskje kan ta det med ro

De fleste analytikere mener Nord-Korea trapper opp militær aktivitet og trusler i perioder når de ønsker å oppnå noe utenlands. Slik kan det godt være denne gangen også. Og i Sør-Korea har folk en behersket holdning til smellet. Korea Times melder at atombomben i nabolandet i går bare såvidt var innom landets ti-på-toppliste over internettsøk. Øverst tronet en popstjerne som har fått nye bryster og våtservietter som muligens inneholder farlige stoffer.

Noen andre saker om Nord-Korea som kanskje kan interessere deg?