Salget av vodka stuper i Russland. Den store vodkakrigen er i gang.

Arbeiderne på de 11 ulovlige vodkafabrikker «Statusgruppen» i republikken Kabardino-Balkaria fikk seg sitt livs sjokk tidligere i februar i år, da maskerte soldater stormet inn dørene.

Destilleri-arbeiderne laget billigvodka som «Gode Bjørn», «Gammelt Merke» og «Vakre Kalina», som det siste året hade tatt store markedsandeler i den russiske vodkamarkedet.

Noen hadde trykket på den store alarmknappen i Moskva.

DMITRY BELIAKOV / TT / NTB Scanpix

Over 100 tungt væpnede soldater fra FSBs spesialstyrker deltok i vodka-operasjonen i Kaukasus.

FSB-styrkene var ikke ute etter terrorister – men å få kontroll over vodkaen.

FSB-folkene overtok anleggene og fabrikksjefene ble arrestert for storstilt avgiftssvindel.

– FSB har begynte å tømme vodka-markedet for Vladimir Putin, skrev den uavhengige avisen Vedomosti.

MAXIM ZMEYEV / X90168

– En katastrofe

I de fleste land vil det være en gladsak om folket drikker mindre sprit.

I Russland faller det offisielle vodkasalget så mye at det også er stort økonomisk problem.

Salget av vodka har falt med 13,4 prosent i Russland siden 2014 og frem til november 2016.

Vodka utgjør nå bare 39 prosent av alkoholsalget i Russland, mot 53 prosent i 2009.

– Fallet i vodkasalget er katastrofalt, sa seniorforsker Alexander Burdjak ved Det russiske akademiet for nasjonaløkonomi og offentlig administrasjon (RANHiGS) til avisen Gazeta.ru.

– Krisen fører til at vi ikke bare spiser mindre, men også drikker mindre vodka, skrev avisen bekymret.

VASILY FEDOSENKO / X00829

Så billig er vodka

Grunnen til det fallende vodkasalg er følgende:

Den økonomiske krisen gjør at mange av de 22 millioner russerne som lever under fattigdomsgrensen på 45 kroner om dagen, heller tar sjansen på smuglersprit.

I tillegg har drikkevanene endret seg. Unge, moderne og utdannede russere foretrekker i øl fremfor vodka.

FSBs storaksjon mot de 11 ulovlige fabrikkene fikk umiddelbare følger i det nordlige Kaukasus.

De neste månedene økte den offisielle vodkaproduksjonen i regionen med 30 prosent, og avgiftene økte tilsvarende.

Czarek Sokolowski / TT / NTB Scanpix

En ekte vodkakrangel i Kreml

I Kreml er det svært delte meninger om hva man bør gjøre med vodkakrigen:

Rett før det russiske parlamentsvalget foreslo den nå sparkede og korrupsjonsanklagede økonomiministeren å senke minsteprisen for en halvflaske vodka fra 190 til 136 rubler, det vil si ca. 16–17 kroner.

Argumentet er at det vil føre til mindre ulovlig sprit.

Finansdepartementet derimot ønsker å øke avgiftene.

ILYA NAYMUSHIN / X01151

– Den russiske staten klarer ikke å bli enig med seg selv om de ønsker å endre vår drikkekultur eller å tjene penger, sa direktør for Skolen for sprit Erkin Tuzmukhamedov til en av de største radiostasjonene i Moskva Business FM.

– Det er fullstendig idioti å gjøre vin dyrere enn vodka, sa direktøren.

MAXIM ZMEYEV / X90168

Høyere priser, mer smuglevarer

For de fattigste russerne er 16–17 kroner for en halvflaske vodka altfor mye.

Da frister det mer med ulovlig vodka til 5–6 kroner flasken

– Skal du få fattige russere til å drikke lovlig vodka, må enten inntektene økes 2,5 ganger eller prisene settes tilsvarende ned, sier alkoholforskeren Vadim Drobiz til Deutsche Welle.

Offisielt drakk hver russer 10,5 liter alkohol i 2015 mot 20 liter i 2005.

– De sier at russere drikker mindre. Men naboen kommer full hjem fra jobben hver eneste dag. Nå brygger man selv. Slik virker russisk alkoholpolitikk, skriver avisen Argumenti i Fakti.

TT / NTB Scanpix

Bursdagsfesten endte med tragedie

Lørdag 19. november feiret eieren av en bar i den russiske byen Penza bursdag.

Mandag morgen var 7 av de 11 gjestene døde.

Årsaken var at bursdagsbarnet serverte smuglersprit til sine venner.

Denne typen nyheter kommer hver eneste uke i Russland.

Om lag 30 prosent av alle dødsfall i Russland er relatert til alkohol. Det er den viktigste årsaken til at 25 prosent av alle russiske menn dør før de er 55 år, ifølge en undersøkelse fra Lancet.

Omlag 42.000 russere dør offisielt hvert år av alkoholmisbruk. Tallet har vært fallende i mange år. Spørsmål nå er hvilke konsekvenser den økonomiske krisen vil få.

STRINGER/RUSSIA / X01235

Putin trenger sårt mer penger i kassen

Resultatet av dragkampen i Kreml er at vodka blir billigere i forhold til øl og vin.

Vodkaprisene holdes stabile – mens sigaretter, øl og vin blir mye dyrere. Avgiftsøkningen rammer vin hardest, som får et prishopp på 30 prosent.

Avgiftsøkningene skal gi 430 milliarder rubler ekstra i kassen neste år – og 1,2 trillioner rubler i 2019.

– Dette er et ekstremt negativt signal. Hvordan kan noen tro at vi bekjemper alkholproblemet på denne måten, sa en rasende leder for Unionen av russiske vinprodusenter Leonid Popvitsj til Moskovskaja Komsomolets.