Samboerpar pågrepet i Trondheim, siktet for drap i Sverige

Ugjerningene skjedde i Arboga i Sverige den 3. august. Kvinnens far ble funnet død i en sommerhytte i Arboga. Kvinnens mor ble funnet skadet på samme sted. Først var moren mistenkt for drapet, men etter noen dager fikk hun i stedet status som offer i saken.

18. august pågrep politiet den 41 år gamle kvinnen og hennes 18 år gamle samboer og hadde dem inne til avhør, men løslot dem etter tre dager. Det skjedde på Arlanda da paret forsøkte å forlate landet.

Den siktede kvinnen har mindreårige barn.

Etterlyst

Men etterhvert ble mistanken mot dem styrket, og poltiet utstedte internasjonal etterlysning. Svensk politi trodde de hadde reist til Thailand, men nå er de altså pågrepet i Trondheim og vil bli utlevert til politiet.

– Etterforskningen fortsetter. De vil bli konfrontert med våre mistanker og vil få anledning til å gi sine forklaringer, sier Ander Hedström, pressetalsmann i Västmanland politidistrikt i Sverige til Expressen.

Rød bil

Avisen skriver at politiet hadde fått tips om en rød bil som ble sett ved åstedet. Dette var ett av politiets heteste spor i saken. Den siktede kvinnen har en slik bil som firmabil.Den er beslaglagt og tekniske undersøkelser av bilen skal ha gitt spor som beskrives som et mulig gjennombrudd i saken.

– Skal bli spennende å se

Etter at paret ble løslatt var Expressen i kontakt med dem. Ifølge avisen uttalte den 41 år gamle kvinnen dette:

– Det er bare spekulasjoner. Jeg er ganske sint. Faren min er blitt brutalt mishandlet og har mistet livet, jeg føler meg selvsagt ikke særlig bra. Det skal bli spennende å se hvem de pågriper neste gang, de har jo ingen beviser, sa hun.

Flere fohold under etterforskning

Kvinnen ble tidligere på sommeren siktet for å ha seksuelt utnyttet to flyktningegutter. Hennes 18 år gamle samboer er mistenkt for voldsutøvelse mot guttene etterpå.

Kvinnens tidligere ektemann døde overraskende sommeren 2015. Påtalemyndigheten har nå beordret etterforskning av dødsfallet og for å bringe på det rene om hun var begunstiget etter at det skal ha blitt tegnet livsforsikring på mannen før dødsfallet.