Sammenligner avsettelsen av Comey med tidenes presidentskandale i USA

– Det minner litt om Nixon, sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

I etterkant av avskjeden til FBI-sjefen James Comey, har mange trukket frem Watergate-skandalen fra 1973, som blant annet førte til at Richard Nixon ga den uavhengige spesialetterforskeren Archibald Cox sparken.

Cox var oppnevnt for å etterforske innbruddet i demokratenes hovedkvarter i bygningskomplekset Watergate. Etter at Cox ble fjernet, ble en rekke sentrale medarbeidere i Nixon-administrasjonen sparket. Denne prosessen har senere blitt kalt «lørdagsmassakren».

Innbruddet, og forsøket på å skjule forbindelser til presidentens administrasjon, felte til slutt Nixon og førte til at han måtte gå av som president.

– Politisk vanskelig å forstå

Professor emeritus Ole Moen mener imidlertid det er noen vesentlige forskjeller mellom Watergate og sparkingen av Comey.

– Den gangen nektet både justisministeren og visejustisministeren å sparke FBI-sjefen. Denne gangen har Trump justisdepartementet i ryggen. Det er en stor forskjell, sier Moen.

Melby tror heller ikke vi kommer til å se en reprise av lørdagsmassakren, men at avsettelsen vil føre til debatt.

– Det er politisk vanskelig å forstå hvorfor han sparker Comey akkurat nå, og det tvinger frem en heftig debatt om å oppnevne en spesialetterforsker for å granske forbindelsene mellom Russland og Trump-administrasjonen videre.

Den direkte begrunnelsen for avskjedigelsen er James Comeys håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat e-postserve.

Melby mener tidspunktet for en slik begrunnelse blir feil.

– Hvis de skulle brukt det som et tungtveiende argument for å sparke Comey, måtte den avskjedigelsen ha kommet med det samme han ble innsatt som president, sier Melby og forklarer:

– Først kritiserte Trump Comey for ikke å ha tatt ut tiltale mot Clinton. Siden har han uttalt han at det var modig gjort av FBI å gjenoppta etterforskningen av Clinton før valget.

– Lojaliteten er tynn hos mange

Nixons ga Cox sparken etter at han beordret utlevert båndopptak av samtaler i Det hvite hus. Handlingen førte til at Justisminister Elliot Richardson og visejustisminister General William Ruckelshaus gikk av. Moen påpeker at det den gangen var en sterkere moderat fløy i Kongressen.

Han mener at polariseringen i amerikansk politikk er blitt større etter at Obama ble valgt til president i 2008, noe som gjør at Kongressen er mer partisk. Likevel tror han ikke de republikanske kongressmedlemmenes lojalitet til Trump er uendelig.

– Lojaliteten er tynn hos mange. Husk på at en god del av dem ikke støttet ham under valgkampen, sier Moen.

– En gjøk som har tatt over redet

Også Melby mener denne handlingen er med på svekke Trumps forhold til republikanerne. Han mener det er denne typen oppryddingsfilosofi som har gjort Trump til en så lite effektiv president.

– Han synes åpenbart at dette amerikanske maktfordelingssystemet er noe herk, og at det må da være mulig å få ordnet opp på en måte uten å måtte bry seg om maktfordelingsprinsippet, sier Melby.

Han mener Trump ikke forstår at han må jobbe med, og ikke mot, systemet for å få gjennomslag.

Vil ha uavhengig etterforsker

Tirsdag var det mange som trakk linjer mellom Comeys avskjedigelse og Watergate. Den demokratiske senatoren Bob Casey kalte Trumps handling for «nixonian». Også den republikanske senatoren Richard Burr, som leder en av komiteene som etterforsker forbindelsene mellom Trump-teamet og Russland, var kritisk.

– Dette gjør en allerede vanskelig etterforskning i komiteen mer komplisert, sa Burr.

Demokratene i Kongressen har lenge bedt om at det oppnevnes en uavhengig spesialetterforsker i Russland-saken. Justisminister Jeff Sessions har tidligere sagt at han trekker seg fra alt som har med etterforskningen å gjøre. Det skjedde etter at det ble kjent at Sessions hadde møtt den russiske ambassadøren Sergej Kisljak ved minst to anledninger i 2016, selv om han sa under ed at han ikke hadde møtt russere.

En uavhengig spesialetterforsker kan oppnevnes av justisministeren eller av Kongressen. Bill Clinton var den siste presidenten som ble utsatt for en slik etterforskning da Ken Starr ble oppnevnt for å granske Monica Lewinsky-saken. Det førte til at Clinton ble stilt for riksrett.

Det står i reglementet til justisdepartementet at en ansatt i departementet ikke kan involvere seg i en etterforskning dersom han eller hun har «et personlig eller politisk forhold» den som etterforskes, eller hvis han eller hun kan bli påvirket av utfallet.

Det kan få betydning for Sessions, som har hatt et tett politisk forhold til Trump gjennom valgkampen.