Basen er hovedkvarter for en anti-opprørsstyrke og ligger cirka 50 kilometer nordvest for Srinagar, den viktigste byen i indiskkontrollert Kashmir.

Skuddvekslingen mellom soldater og opprørere skal ha vart i to timer før de indiske grensevaktene fikk situasjonen under kontroll, melder nyhetsbyråene.

Rakettramper ødelagt, soldater drept

Sammenstøtet kommer tre-fire dager etter at talsmenn for Indias hær erklærte at det var gjennomført et såkalt ”kirurgisk angrep” mot væpnede grupper i regionen.

I denne BBC- artikkelen finner du også kart som viser grenseområdene i Kashmir: Landsbybeboere evakuerer etter angrep

Inderne hevder at de klarte å ødelegge utskytningsramper, og at rampene var blitt brukt av terrorister som får støtte fra Pakistan. Pakistanske militærkilder avviser påstandene om støtte til gruppene. To pakistanske soldater ble drept i skuddveksling over delelinjen som markerer grensen mellom de to landenes kashmirske områder.

Channi Anand / TT / NTB Scanpix

Denne konfrontasjonen kom et par uker etter det blodigste angrep Indias hær har vært utsatt for i Kashmir på flere år: Søndag 18. september drepte opprørere 18 soldater på en base i byen Uri.

Les om angrepet her: Soldater drept

Langvarig konflikt

Voldsbruken i grensetraktene de siste ukene har ført til at forholdet mellom India og Pakistan er blitt dramatisk dårligere, skriver BBC.

Kashmir har vært årsak til konflikt mellom Pakistan og India helt siden deres selvstendighet fra britisk kolonistyre i 1947.

Fakta: FAKTA: Kashmir Omstridt område i det nordvestlige Himalaya. Pakistan okkuperer den vestlige og nordlige delen (Azad Kashmir), med en tredjedel av arealet og en fjerdedel av folketallet India har innlemmet området landet kontrollerer, i en egen delstat, Jammu og Kashmir. De to atomvåpenmaktene India og Pakistan har utkjempet tre kriger om Kashmir. Siden 1962 har Kina okkupert den nordøstlige delen av Ladakh i indisk Kashmir (Aksai Chin), et område som utgjør 20 prosent av Kashmirs samlede areal. Flertallet av Kashmirs innbyggere er muslimer Ca. 20 prosent er hinduer. Viktigste språk er urdu, kashmiri og hindi. Kilder: Store norske leksikon /Wikipedia

Landene har utkjempet tre kriger om det naturskjønne området, der folkeflertallet er muslimer.

India anklager sitt naboland og erkefiende for å gi militær trening og våpenforsyninger til opprørere som kjemper for at Kashmir skal erklære seg selvstendig eller la seg innlemme i Pakistan, noe pakistanerne benekter.

Demonstranter drept

Pakistan hevder på sin side at Indias hær har gjennomført den siste tidens militæraksjoner mot opprørere for å vende verdens oppmerksomhet bort fra sine egne menneskerettighetsbrudd.

Anjum Naveed / TT / NTB Scanpix

Flere enn 80 sivile er drept i indiskkontrollert Kashmir de siste to månedene og tusener er såret. Etter de mest omfattende protestene på seks år, er det innført portforbud. Mistenkte blir holdt i arrest uten å være siktet for noen forbrytelse, skriver nyhetsbyrået Reuters.

jl@ap.no

twitter.com/JorgenLohne

facebook.com/jorgenlohne