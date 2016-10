Samsung forventer tap på 5,3 milliarder dollar

Selskapet sa fredag at vrakingen av Galaxy Note 7 vil koste dem store summer fremover. De har til nå hatt et tap på 2,3 milliarder dollar.

– Fra nå av vil Samsung Electronics legge vekt på å normalisere handelen ved å konsentrere seg om Galaxy S7 og Galaxy S7 edge, sier selskapet i en pressemelding.

Tirsdag varslet selskapet at det stanser alt salg og produksjon av den nyeste modellen sin. Samsung stoppet salget av toppmodellen etter å ha fått flere bekymringsmeldinger om at telefonbatteriet har tatt fyr eller eksplodert. Selskapet har begynt å sende brannsikre returpakker til kundene slik at de kan returnere smarttelefonen Galaxy Note 7 uten at det er fare for brann eller eksplosjoner.