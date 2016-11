Samtaler om fredsplan i Jemen

For andre gang på to uker besøker FN-utsending Ismail Ould Cheikh Ahmed Jemens hovedstad Sanaa. Han vil ha møter med diplomater og andre i et forsøk på å få i gang reelle fredsforhandlinger.

– Det krever en klar besluttsomhet fra partene for å forhandle fram en avtale som kan lede Jemen mot fred, og det er det vi sikter mot, sier Ahmed.

I begynnelsen av uken opplyste FN-utsendingen at begge partene hadde avvist FNs veikart til fred, som ble lagt fram i forrige uke.

I Jemen kjemper styrker som er lojale til president Abd-Rabbu Mansour Hadi mot Houthi-opprørere og styrker som er lojale til landets tidligere president Ali Abdullah Saleh. En saudiledet koalisjon begynte sine angrep i Jemen til støtte for Hadi våren 2015.