Sannfinnene rakner i Finland

Statsminister Juha Sipilä vil be presidenten oppløse trepartiregjeringen etter at Sannfinnene, eller Sannfinländarna, valgte Jussi Halla-aho til ny leder.

Halla-aho kommer fra ytre høyre fløy i partiet og har kommet med en rekke kontroversielle utspill og uttalelser. I 2012 ble han dømt for hets mot en folkegruppe etter et islamkritisk innlegg på sin egen blogg.

Etter et sterkt valg for partiet i 2015, takket daværende leder Timo Soini nei til finansministerposten fordi han var redd for å havne i Frp-fellen, mente finske kommentatorer. Les mer: Nå kommer kutt som svir, sannfinnesjefen reiser utenlands

Ikke forutsetninger

De to øvrige partiene i regjeringen, Centern og Samlingspartiet, slo mandag fast at det ikke lenger finnes forutsetninger for å samarbeide med Sannfinnene.

Ledervalget har også skapt stor strid innad i partiet, og tirsdag brøt 20 av partiets 37 representanter i den finske riksdagen ut og dannet et nytt parti.

Nytt alternativ

Det nye partiet har fått navnet Nytt alternativ og ledes av Sannfinländarnas tidligere leder, utenriksminister Timo Soini.

Sannfinnenes øvrige statsråder er også med i utbrytergruppen, og det ventes at de i likhet med Soini fortsetter i sine statsrådsposter.

Samlingspartiet og Centern, som har henholdsvis 37 og 49 representanter i Riksdagen, vil med de 20 representantene fra Nytt alternativ fortsatt ha majoritet i Riksdagen og kan dermed stable en levedyktig regjering på beina.